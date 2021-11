Ezért szenvedett az erős pénteki tempója után az időmérőn Quartararo

A Yamaha 22 éves világbajnoka a szezon utolsó két versenyére sem engedett le, és remek formában kezdte a portugál hétvégét: a pénteki 3. szabadedzésen csak 1 ezredmásodperccel volt lassabb Francesco Bagnaiánál – aki végül meg is szerezte a pole-pozíciót, míg Quartararo végül csak a 3. sorból rajtolhat majd holnap.

Pozitívumként tekinthet azonban arra, hogy tudják, mi vezetett a tempójának visszaeséséhez:

„Változtattunk a beállításainkon, ez pedig általában működni is szokott, most azonban valamiért nem” – nyilatkozta Quartararo. „Sokat szenvedtem az egyik legerősebb területünkön, az utolsó szektorban, nem fordult úgy a motor, ahogyan arra számítottam.”

Még több F1 hír: A Suzuki „semmin nem változtatott” Mir időmérős áttörése előtt

„Nem sikerült jól a köröm többi része sem, végig szenvedtem, nem voltak konzisztensek a kanyarjaim. Valamin változtatnunk kell, mert úgy tűnik, a közepes gumikon jobban működik a motor, majd ezt még kipróbáljuk reggel.”

Quartararo azt is hozzátette, hogy szerinte az ő problémáira nem volt hatással az, amire több versenytársa is panaszkodott, miszerint hiába aszfaltozták újra tavaly a portugál pályát, az már most el kezdett puklisodni.