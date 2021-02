Ezért nem kapja meg idén Morbidelli a legfrissebb gyári motort

Morbidelli az egyetlen a Yamaha négy versenyzője közül 2021-ben, aki nem kap gyári támogatású, jelenlegi specifikációjú motort, így az olasznak továbbra is a papíron rosszabb, „A-specifikációjú” M1-essel kell majd mennie.

Mindezt annak ellenére, hogy ő nyert három versenyt a Yamaha tavalyi hét győzelméből, és ő lett a márka legjobban teljesítő versenyzője is, hiszen csak 13 ponttal maradt le a bajnoki címről, és négy hellyel előzte meg Maverick Vinalest, aki az első volt azok közül, akik a 2020-as M1-esen ültek.

További híreink: Ötödik gyártóként a BMW is ott lesz a DTM új szezonjában

A hétfői yamahás csapatbemutató során Lin Jarvis elmondta, hogy miért nem kapott Morbidelli gyári motort a tavalyi sikerei ellenére. „Ami az idei motorját illeti, a motor specifikációját a Yamaha és a csapatok választják meg, de ennek vannak pénzügyi vonzatai is.”

„Egy igazi gyári motor valójában sokkal drágább, mint egy A-s motor. Vannak gondok az időzítéssel is, hogy mikor kell leadnod a rendelést az anyagokra. Gondjaink voltak a vírus miatt, és ez nagy terhet rótt a szponzorokra, a Yamahára és a cégekre.”

„Szóval most nem a legjobb gazdasági körülmények között kell dolgoznunk. Franky motorjáról még a tavalyi év közepén döntöttünk. Szóval ez nem olyasmi, amit októberben vagy novemberben meg lehet változtatni” – folytatta Jarvis.

„Megérdemli tehát a gyári motort? Igen. Lehetséges ez? A válasz sajnos az, hogy nem. Ahogy azonban azt tavaly is látni lehetett, az A-s motor eléggé hasonló, és remekül is teljesít. Idéntől pedig befagyasztották az erőforrásokat.”

„Ez alapján tehát az a motor idén is hasonlóan jól fog majd teljesíteni. Emiatt pedig nem hiszem, hogy Frankynek bármilyen hátránya is származna ebből.” Morbidelli motorja lényegében még egy 2019-es M1-es, amelyről Vinales és Fabio Quartararo is azt mondták, hogy jobb, mint a 2020-as modell.

Mivel az olasz pilóta eredményei kiegyensúlyozottabbak voltak, ezért a Yamaha csapatának igazgatója, Massimo Meregalli beismerte, hogy az idei gyári motorjuk közelebb lesz majd a specifikációt tekintve Morbidelli motorjához.

„A tapadás hiányával küzdöttünk, és bizonyos esetekben nagyon nehéz volt a motor beállításait a pályához igazítani. Már dolgozunk ezen a területen, és arra fókuszálunk, hogy egy jobb egyensúllyal rendelkező motorunk legyen.”

„Tavaly, főleg Japánban, meg tudták érteni a gyári gép gyengeségeit és Franky motorjának erősségeit. Szóval most ezen dolgoznak keményen, hogy közelebb kerüljön egymáshoz a két modell.”

A Yamaha is elkötelezte magát a MotoGP mellett

Így fest a MotoGP idei mezőnye!