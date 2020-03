Ez lehet a Thaiföldi Nagydíj új időpontja a MotoGP-ben

Korábban már hivatalossá vált a katari és a thaiföldi versenyhétvége ideiglenes törlése a koronavírus miatt. Ugyanakkor lehetséges, hogy a vírus már nagydíjakra is komoly hatással lesz. A MotoGP számára nagy problémát okoz a jelenlegi helyzet.

A kategória azonban megerősítette, hogy idén mindenképpen lesz szezon, de nyilvánvalóan arra nincs garancia, hogy a következő futamok a helyükön maradnak. Jelenleg úgy tűnik, hogy április első hetében lesz az évadnyitó Amerikában, Austinban.

Ez azonban nem 100%, mivel ha USA is újabb tilalmakat vezet be a koronavírus miatt, akkor ismét borulhatnak a forgatókönyvek. A Dorna természetesen azon is dolgozik, hogy megtalálja Thaiföld új időpontját.

Pillanatnyilag az Aragon GP októberi időpontját kaphatná meg a thaiföldi futam, feltéve, ha a koronavírus már nem fog akkora gondokat okozni, mint ezekben a hetekben. A Dorna első embere, Carmelo Ezpeleta azt mondta, valóban lehetséges, hogy elmozdítják az aragóni futam időpontját, amit így Thaiföld vehetne át.

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy Aragon kimarad a körből, csak egyszerűen egy másik időpontot kapna. Az opciók között szerepel, hogy Aragón szeptember 20-án, közvetlen a San Marino Nagydíj után rendezné meg a versenyét, és azt követően a mezőny Ázsiába utazna.

Carmelo Ezpeleta hozzátette, erről még egyeztetniük kell az aragóni illetékesekkel, hogy mennyire is járható ez a forgatókönyv.

