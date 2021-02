Espargarón „nagy nyomás” van, hogy Marquez nélkül kell megtanulnia a Honda MotoGP motorját

Pol Espargaro a KTM gyári csapatát hagyta ott, hogy a Honda pilótája legyen, ahol Marc Marquez lenne a csapattársa, ha honfitársa nem bajlódna még a felépülésével. Espargarónak a 2021-es szezon előtt mindössze 5 napja lesz arra, hogy megismerkedjen az RC213V-vel.

Elméletben két tesztnapot már eltölthetett volna a Honda motorjával Espargaro a jerezi szezon után teszten, de azt eltörölték a koronavírus-járvány miatt, és még egy napot elvett tőle az, hogy az három napod sepangi tesztet eltörölték.

Marquez kedden, a HRC bemutatóján megerősítette, hogy nem lehet még ott a katari előszezoni teszten. Bár Espargaro mellett ott lesznek az LCR pilótái, Alex Marquez és Takaaki Nakagami, valamint a Marquezt helyettesítő Stefan Bardl is Katarban, Espargaro szerint neki „szüksége van” Marquez jelenlétére, mert csak úgy tudna ténylegesen javulni a Honda motorján, ha „a világ legjobbjától tanulna.”

„Egy kicsit hamarabb, már 3 nappal a teszt előtt Katarban leszek, hogy minden egyes mérnökkel találkozhassak, hogy minden korábbi adatot rendszerezzek. Az elmúlt hónapban több olyan eseten is gondolkodtam, ahol Marc több bukást is megfogott, amivel végül nagyon sok pontot szerzett. Talán, ha nem tudta volna ott megfogni a motort, nem is nyert volna.”

„A kérdés tehát most az, mégis, hogy csinálta ezt Marc? Úgy tűnik most, hogy Marc stílusa az utóbbi években beivódott a Honda DNS-ébe. Ezt a helyzetet most nekem kell megoldanom. A KTM-nél néha sikerült hasonlóan vezetnem, de ennél még többet kell tennem, a nyomás pedig még nagyobb lesz most, hogy Marc nincs itt.”

„Persze itt lesz a privát csapat Alexszel és Takával, akik hasonlóan Stefanhoz nagyon gyors pilóták, tőle pedig biztosan sokat fogok tanulni, de majd meglátjuk milyen lesz, amikor Marc is megérkezik.

„Ez remélhetőleg minél hamarabb megtörténik, mert szükségünk van rá, ő az elsőszámú a csapatban, ő a leggyorsabb ezzel a motorral, ezért tényleg tanulni akarok tőle. Minél gyorsabban tér vissza, annál hamarabb tanulhatok én is.”

