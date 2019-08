Espargaro szerint Zarco és a KTM bátor szakítása mindkét félnek jót tehet

Johann Zarco szenzációt keltve kérte meg a KTM-et az előző, osztrák futam után, hogy bontsák fel kétéves szerződését, miután az RC16-tal egy kemény évben csak egyszer tudott 11 futamon az első 10 közé kerülni. Pol Espargaro már azelőtt értesült a dologról, hogy az nyilvánosságra került volna, és dicsérte a francia „nagyon bátor” döntését, amely szerinte csapattársa jelenlegi lelkiállapotában a legjobb volt neki. Amikor arról kérdezték, beszélt-e vele a szakítás előtt, ezt mondta:

„Elmondta nekem, hogy nem érzi jól magát. Nem volt boldog ezzel a motorral, és az egésznek az alapja az kéne, hogy legyen, hogy élvezze a versenyzést. De nem így volt, nagyon rossz passzban van, és ez a szakítás volt a helyes döntés mindkét fél részére. Biztosan nagyon nehéz volt ezt neki meghozni. Nem is ismerek olyat, aki ilyet tett volna korábban, nagyon bátor volt, mindkét résztvevőtől.”

Még több F1 hír: Zarco azért dicséri az újoncot, ami belőle hiányzik

Amikor úgy tűnt, Lorenzo a Pramacba mehet Jack Miller helyére, a KTM felajánlotta neki Zarco megüresedett székét, bár az ausztrál azóta szerződést hosszabbított a fiókcsapattal. Jelenleg a Tech 3 KTM újoncának, Miguel Oliveirának van a legnagyobb esélye arra, hogy Espargaro partnere legyen, de 2020-ig még szerződése van a kisebb csapattal. Ezt kommentálva, Oliveira elmondta, hogy jelenleg a Tech3 felé kell bizonyítania, addig, amíg a KTM mást nem mond, és hogy nem sértődne meg, ha a másik csapat végül más mellett tenné le a voksát:

„2020-ig a Tech3-nak tartozom felelősséggel. Nyilván mindannyian meglepődtünk, hallva, hogy Zarco nem szeretne jövőre a csapatnál lenni, nagyot veszít ezzel a projekt, mert egy fantaszrikus pilótáról van szó, nem csak a pályán, de azon kívül is. Jelenleg nehéz helyzetben van, és tudom, hogy ez lehetőség nekem is, de nem én döntök erről."

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 Fotó készítője: Gold and Goose / LAT Images

"Nekem most erre a csapatra kell koncentrálnom, és addig így is fogok tenni, amíg mást nem mondanak nekem. Ilyen egyszerű. Május óta tudom, hol leszek 2020-ban, ez van most is a szemem előtt. Eléggé új helyzet ez, és kicsit mindannyiunkat sokkolt a hír. Biztos lesz valamilyen fajta újratervezés, de ez egy hét alatt nem lehetséges. Várnunk kell, és figyelnünk, ki hogy dönt, de hogyha ezek megszületnek, onnantól elég gyorsan le fog zajlani minden.”

Zarco bejelentésének azonnal felvert hullámainak közepette a KTM tesztpilótája: Dani Pedrosa minden olyan spekulációt gyorsan elcsitított, amely szerint jövőre ő térhet vissza a francia helyére.

A Red Bull-Racing ezúttal sem külsős versenyzőt választott a visszafokozott pilótája helyére, de ha Alexander Albon sem válik be, más lehet a helyzet 2020-ra.