Espargaró szerint a KTM elkaphatja a Ducatit

A Red Bull KTM tavaly kemény évet zárt le, elsősorban a Johann Zarco körül kialakult bizonytalanság miatt. A franciát nagy reményekkel szerződtették, de nem passzolt a KTM-hez, és a nyáron ki is tették a szűrét.

Az istálló rendezte sorait, és a szezon előtti teszteken már jelentős fejlődést is bizonyított. Szepangban az összesített listán Pol Espargaro a hetedik helyen végzett, míg újonc társa, Brad Binder a kilencedik legjobb időt szerezte meg az RC16-tal már Katarban.

Az utolsó napon futtatott programmal pedig Espargaró hasonló gyakorlást végzett mint a Ducatival Jack Miller, Andrea Dovizioso és Danilo Petrucci, és így van is összehasonlítási alap. Espargaró szerint a tapasztaltak alapján akár még meg is szorongathatják a ducatis versenyzőket.

"Az biztos, hogy a Yamaha még előttünk van, ők még az első csoportba tartoznak a Suzukival. De azt hiszem, hogy egy szintet alkotunk a Ducatival, már a gyári Ducatikkal. Azt hiszem, hogy a többiek versenytempóban kicsit elmaradnak" - mondta Espargaró, nem említve a tavaly mindent taroló Hondát.

"Szóval nagyon elégedett vagyok a fejlődéssel, sok helyen sikerült előrelépni, és ahol a legjobban kellett, vagyis a vasárnapi versenytempóban is" - jelentette ki Espargaró.

"Talán Oliveirának volt gondja a húzással, de összességében azt hiszem, hogy sokat fejlődtünk ezen a téren is" - elemezte ki a téli teszteket a spanyol. "Persze még így is sokat kell dolgozzunk, különösen a 11., 12. kanyarokra, ahol telegázzal megyünk."

Espargaró csapattárs,a az újonc Binder is meggyőző teljesítményt nyújtott, és továbbra is a motorversenyek egyik nagy ígéretének számít. "Nagyon elégedett vagyok azzal, ahogy a csapattársam telejsített. Megvert három tizeddel Katarban használt gumikon, egészen elképesztő kört futott."

"Tavaly és idén is megkaptam a Moto2 legnagyobb tehetségét, tavaly Miguel (Oliveira) érkezett, aki nagyon erős volt a szezon elején, még ha az évet sérüléssel is zárta. És most jött Brad, szóval a nyomás mindig nagy, fiatal tehetségek érkeznek egy csomó energiával" - mondta Espargaró.

