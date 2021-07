Espargaro: Dovizioso nem volt túl gyors az Apriliával

A 2021-es szezon előtt, amikor kiderült, hogy Andrea Dovizioso nem lesz ott a rajtrácson, de tesztelheti majd az Aprilia motorját, Lorenzo Savadori teljesítményét figyelembe véve elég egyértelmű lehetőségnek tűnt, hogy a már 35 éves versenyző még visszatérjen a 2022-es évben.

A jerezi és a misanói teszteket követően azonban mindkét fél „érdekes” eredményekről számolt be, Aleix Espargaro, a csapat első számú pilótája pedig a DAZN-nak adott interjújában elárulta, hogy erre nem túl pozitív értelemben kell gondolni.

„Dovi teljesített egy pár tesztet nálunk, de nem volt túl versenyképes a tempója, és úgy tűnik, hogy nem akar (ezzel a motorral) versenyezni” – nyilatkozta a spanyol versenyző, aki azért elismerte, hogy jó lenne, ha a csapatnál maradni Dovizioso, hogy a tesztfeladatokat ő végezhesse el.

„Nehéz fejleszteni jelenleg a motort, mert neked kell letesztelni az új dolgokat. Az Aprilia azt szeretné, ha a nyári szünetben is tartanánk pár tesztet, még a szélcsatornában is. Sokat segítene, ha lenne egy erős csapattársam, vagy lenne egy ügyfélcsapatunk.”

Espargaro kívánsága egy erős csapattárssal kapcsolatban lehet, hogy hamarosan valósággá is válik, miután a Yamaha gyári csapatától idő előtt távozik Maverick Vinales, aki sajtóhírek szerint már meg is egyezett az olasz márkával, ami maradásra késztetheti a csak 2022-ig tartó szerződéssel rendelkező Espargarót is.

„Miután már ennyit szenvedtem, nem lenne fair elhagyni ezt a projektet. Most úgy látom, hogy még jó pár évig versenyezni fogok. Nagyon boldog vagyok, nagy lépést tett meg idén a motor, és aránylag közel tudunk végezni az élmezőnyhöz.”