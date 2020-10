Espargaro biztos abban, hogy a Hondánál meg tudja ismételni a KTM-es sikereit

A Motorsport.com számolt be arról idén először, hogy Pol Espargaro lesz jövőre Marc Marquez csapattársa a Repsol Hondánál, míg Alex Marquez gyári támogatással az LCR pilótája lesz.

Annak ellenére, hogy a Honda az elmúlt 7 szezonban 6 egyéni bajnoki címet ünnepelt Marc Marquezzel, a 2020-as szezon egyelőre siralmasan alakul a japán csapat számára, és idén még nem sikerült dobogós helyezést sem elérniük, a bajnokságban Takaaki Nakagami áll a legjobban a 7. helyével, a tavalyi RC213V-vel.

Marquez hiánya miatt többen is megkérdőjelezték a Honda filozófiáját, de a HRC csapatfőnöke, Alberto Puig, és az LCR-es Cal Crutchlow szerint sincs szükség annak felülvizsgálatára.

Időközben a KTM már két futamgyőzelmet szerzett idén, Espargaro pedig két dobogós helyezést szerzett, legutóbb Misanóban az Emilia Romagna Nagydíjon. A spanyol pilótát gyakran kérdezik arról, bánja-e a csapatváltását, de véleménye szerint képes lesz megismételni a KTM-es teljesítményét a Hondánál is.

Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

„Amikor döntést hozol, általában jobb eredmény érdekében hozod azt, és általában ismered az összes tényezőt” – nyilatkozta Espargaro. „Felrakod az összes ismert tényt az asztalra, és azután kell egy pillanat, hogy a lehető legjobb döntést hozd meg.”

„Szerintem gyorsabb tudnék lenni a Hondával, de nem lesz értelme majd később azon rágódni, hogy jó, vagy rossz döntést hoztam-e. Ha olyan döntést hozol, amellyel szándékosan rosszabb helyzetbe akarod hozni magadat, vagy a pénz érdekel, akkor szimplán hülye vagy.”

„Meg vagyok győződve arról, hogy meg tudom majd ismételni ezeket az eredményeket a Hondával is. Ugyanúgy fogok küzdeni, mint ahogyan tettem a KTM-mel is az elmúlt négy évben. Négy éve Katarban az utolsó helyről rajtoltam, és most ott vagyunk a dobogón. Ha tudok, akkor a Hondával is ezért fogok küzdeni.”

