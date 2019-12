Elvitték a show-t, pedig a pályán csak szenvedtek

A 2019-es MotoGP-szezonban a pályán nem sok minden izgalmas történt, már a végelszámolást tekintve, Marc Marquez austini esése jelentett felzárkózási lehetőséget a többieknek egyedül. Anélkül a spanyol tökéletes szezont zárt volna, így is élete legjobbját teljesítette.

Igazából olyan tükörsima volt a sikere, hogy magabiztos győzelmei helyett inkább az a két utolsó kanyaros veresége maradt meg a szezon közepéről, Dovizioso Ausztriában, míg Rins Silverstone-ban tört borsot az orra alá, de ennyi.

A pályán még Fabio Quartararo okozott pozitív csalódást, a Yamaha újoncától jövőre már várható lesz az áttörést jelentő első futamgyőzelem, azok után, hogy idén egy körön remekelt.

Még több hír: Marquez szerint Lorenzo méltóbb befejezést érdemelt volna

Ám ezen túl már inkább a pályákon kívül zajló események voltak izgalmasak, Valentino Rossi szenvedése, Jorge Lorenzo visszavonulással záruló idénye és Johann Zarco páratlan keringése.

Rossi 40 évesen pályafutása leggyengébb szezonját produkálta, és már az is világossá vált, hogy a Yamaha sem rá épít. Ez nem olyan csoda, tekintve, hogy már az idei versenygéppel is voltak jobbak nála márkán belül, Maverick Vinales és Quartararo kevesebbet is panaszkodott a Yamahára. Rossi hetedik lett, és bár már történt vele ilyen a MotoGP-ben, ám akkor még csak 32 éves volt, most már 40.

Jorge Lorenzo helyzete már érdekesebb, tekintve, hogy a szintén világbajnok spanyol a Yamahával csak egyszer végzett a végelszámolásnál az első hármon kívül, ám a Ducati után a Hondával még rosszabb lóra tett. És az ő esete is jól mutatja, hogy bár kívülről a motorok nagyon hasonlóak, hatalmas közöttük a különbség.

Lorenzo ugyanazzal a géppel lett 19. idén, amivel Marquez simán világbajnok, márpedig Lorenzo Marquez dominanciája idején is világbajnok tudott lenni, idén azonban még megközelíteni sem tudta ugyanazzal a technikával. Visszavonulása azonban még nem következett az idei szenvedésből, amelynek mélypontja volt, hogy a spanyol már nem csak kezelni nem tudta a Hondát, de már nem is bízott benne.

Még több hír: Hivatalos: Zarco az Avintiában folytatja

Márpedig a MotoGP-ben a határon kell versenyezni, Lorenzo pedig ehhez már nem érezte az erőt. Johann Zarco visszavonulása fel sem merült, pedig éppen úgy járt, mint Lorenzo, csak ő a KTM-mel. Az osztrákok után úgy tűnt, hogy nem lesz csapata a franciának, majd szóba jött, hogy éppen Lorenzo miatt a Hondánál köthet ki, végül a Ducati a semmiből érkezett. Zarco így jövőre is bizonyíthat, még ha egy általa leminősített alakulatban is.

És miközben a fenti sztorik felpaprikázták a hangulatot akkor is, amikor a pályán épp nem volt sok izgalom, mégis mindenki abban bízik, hogy 2020-ban inkább a verseny dominál majd.

Lewis Hamilton ismét két kerékre váltott, ezúttal a Valentino Rossival végzett cserének köszönhetően próbálhatta ki a Yamaha MotoGP-gépét.