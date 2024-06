Eldőlt, hol folytatja Alex Marquez a MotoGP-ben!

Marquez 2023-ban érkezett a Gresinihez a Hondától, akiknél bemutatkozott az első osztályban 2020-ban. A 2019-es Moto2-bajnok, aki Jorge Lorenzo korai visszavonulása miatt első évét a gyári csapatnál töltötte, a következő szezont már az LCR-nél kezdte meg, ahol két évig szenvedett látványosan a gyenge RC213V-vel.

Mivel nem bízott a motorban, kiutat keresett, így igazolt a Gresinihez, akiknél a 2023-as Portugál Nagydíjon egy biztató ötödik hellyel mutatkozott be régebbi motorral, Fabio Di Giannantonio csapattársaként.

Első szezonjában a Gresininél kétszer állt dobogóra és két sprintfutamot is megnyert (Nagy-Britanniában és Malajziában), idén pedig bátyját, Marc Marquezt üdvözölhette csapattársként, akivel megkapták a tavalyi Desmosedici GP23-at.

Az idén 28. életévét betöltő Alex Marquez 2012-ben mutatkozott be a világbajnokságban, 2014-ben a Moto3, 2019-ben a Moto2 győztese lett, így nyílt meg előtte a kapu az első osztályba a Hondánál, akikkel Le Mans-ban és Aragóniában is dobogóra állhatott. A szerződéshosszabbítással a Gresini felállásának fele biztosított, miután Marquez bátyja jövőre a Ducati gyári csapatánál folytatja. Hivatalos bejelentés később várható.

Miután a Ducati bejelentette Marc Marquez előléptetését a gyári csapathoz, gyorsan történnek az események a piacon, Jorge Martin az Aprilia gyári csapatát választotta ugyanis Marco Bezzecchi mellett. Maverick Vinales a Tech3 KTM-nél folytatja Enea Bastianini mellett, míg az osztrák márka első csapatába Pedro Acosta kerül fel Brad Binder mellé.

A kétszeres világbajnok Francesco Bagnaia már korábban aláírta új szerződését a Ducatival, ahogy Fabio Quartararo is két évre hosszabbított a Yamahánál. A Hondánál Luca Marini és Johann Zarco szerződése is 2025 végéig szól, de Joan Mir is várhatóan maradni fog a HRC-nél.