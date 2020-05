Ducati: 10 országot is nehéz találni, ahol versenyt lehetne rendezni

A 2020-as MotoGP szezon első 6 versenyét kellett eltörölni, vagy elhalasztani eddig, de az Olasz, és Spanyol Nagydíjra is ez a sors várhat a közeljövőben.

Carmelo Ezpelata, a MotoGP tulajdonos Dorna vezérigazgatója azt nyilatkozta a spanyol médiának, hogy „elégedett” lenne azzal is, ha 10 futamot meg tudnának tartani az évben. Ciabatti szerint még ez a becslés is optimista, és szerinte jobb megoldás lenne az elérhető országokban több versenyt is rendezni.

„Szerintünk nem lenne egyszerű 10 olyan országot találni, ahol a MotoGP többé-kevésbé normális körülmények között tudna versenyt rendezni” – nyilatkozta Ciabatti az Autosport/Motorsport.com-nak.

„Például, ha elérkezik az ideje, hogy el tudjunk menni Sepangba, - most csak mondtam egy nevet -, akkor lehet, hogy ott kellene maradnunk 10 napig is, hogy két egymást követő hétvégén is legyen verseny.”

„A jelenlegi helyzetben a legjobb, amit tehetünk, hogy reálisan nézzük a helyzetet, hogy felülkerekedjünk ezen a vészhelyzeten. Jönnek majd a szebb idők is.”

A Dorna, és a FIM is felvetette korábban a két versenyt egy helyszínen, de ők ezt úgy képzelték el, hogy ugyanazon a versenyhétvégén futják a két futamot. Ciabatti ötletének van egy olyan praktikus hozadéka is, hogy csökkenhetnek az utazási költségek.

A Ducati vezetője nem zárta ki annak sem a lehetőségét, hogy idén nem lesz világbajnokság, és szerinte „nem lenne felelősségteljes” máshogyan gondolkodni a témáról.

„Csapatként, és cégként is próbáljuk meghatározni, mi történhet. Természetesen nem akarjuk ezt az opciót, de nem lenne megfelelő a hozzáállásunk akkor, ha nem számolnánk ezzel a lehetőséggel is.”

