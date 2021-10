DRÁMA: Bagnaia az élről bukott, Quartararo egy 4. hellyel a MotoGP 2021-es világbajnoka!

Az idei második misanói verseny volt Fabio Quartararo első meccslabdája a 2021-es bajnoki cím megszerzéséhez – azonban a francia csak a 15. helyről rajtolt, míg riválisa, Pecco Bagnaia az élről várhatta a lámpák kialvását.

Bagnaia rajtja pedig álomszerűen is alakult, Miller is kisebb pofozkodás után tartotta a 2. helyét, mögé pedig a 3. helyre Marc marquez zárkózott fel – nem sikerült ideálisan Quartararo rajtja, az első kör végére csak 1 pozíciót javított.

A két Ducati azonban nem ülhetett rá kényelmesen az 1-2-re. Marquez pontosan tudta, hogy agresszíven támadhatja Millert és Bagnaiát, akiknek a bajnokságra kellett koncentrálniuk.

Az 5. körben pedig jött is a dráma: Marquez hibába kergette Millert, aki nagyot bukott az utolsó szektorban – ezzel a 3. helyre Marquez csapattársa, Pol Espargaro jött fel.

Quartararo ekkor már a 10. helyen motorozott, azonban nem akart megkísérelni egy buta előzési kísérletet az előtte csatázó Alex Rinsszel és Jorge Martinnal szemben. A francia végül el tudott menni a Pramac-Ducati versenyzője mellett, aki pár körrel később ismét nagyot bukott.

Az 5. helyért pedig óriási csata alakult ki, a vonatot Aleix Espargaro vezette az Apriliával. Franco Morbidelli belehibázott a 14. körben, ez pedig lehetővé tette a csapattársának, hogy rajta kívül Luca Marinit is megelőzve már a 7. helyre jöjjön fel.

Quartararo pedig ismét remekül tudta kihasználni a Yamaha egyik idei nagy erősségét, hogy kíméletesen bánik a motorja a gumikkal: 10 körrel a verseny vége előtt újabb fokozatba kapcsolt, és először Alex Rinst, majd Aleix Espargarót előzte meg 1-1 remek manőverrel az 5. helyért.

Az élen pedig mindeközben továbbra is óriási nyomás alatt tartotta Marquez Bagnaiát: oda-vissza dobálták a verseny leggyorsabb köreit.

4 körrel a vége előtt azonban jött az igazi drámai fordulat: Pecco Bagnaia is kiesett az élről, ugyanúgy a 15. körben, minden bizonnyal ugyanúgy a kemény első gumik miatt, mint csapattársa, Jack Miller.

Ugyanebben a körben az addig kényelmesen 4. helyen motorozó Miguel Oliveira is kiesett, amivel Quartararo már a 3. helyre jött fel. A bajnoki cím várományosa azonban nem nyugodhatott még nem teljesen, a vele együtt a mezőnyt bedaráló Enea Bastianini is megtámadta, az olasz pedig a kétéves Ducatival az utolsó körben, az utolsó előtti kanyarban meg is előzte Quartararót a 3. helyért.

Marc Marquez végül már az idei harmadik futamgyőzelmét szerezte, Pol Espargaro az idei első dobogós helyezését szerezte a Hondával, Enea Bastianini pedig az első után a második misanói versenyen is a dobogóra állhatott, ezúttal a 16. helyről rajtolva.

Valentino Rossi az utolsó helyről rajtolva végül a top 10-ben zárta az utolsó hazai futamát.

Quartararo előtt legutóbb 2015-ben, az azóta visszavonult Jorge Lorenzo lett bajnok a Yamahával, a 22 éves fiatal pedig a sport történelmének első francia világbajnoka lett.

Marquez eközben pedig az újabb győzelmével - és Joan Mir bukással végződő, borzalmas hétvégéjét követően - még jó eséllyel pályázik az egyéni bajnokság 3. helyére.