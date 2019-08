Dovizioso szerint a Ducatit megújítja Marquez utolsó kanyaros legyőzése

Andrea Dovizioso a szezon elejétől a címvédő Marc Marquez legnagyobb riválisának számított, és az első futamon aratott győzelme ezt alá is támasztotta. A Ducati versenyzője azonban a nyári szünethez közeledve egyre kevésbé tudta tartani a spanyol tempóját, így nagy örömet jelentett a számára, hogy az osztrák versenyen ismét tartani tudta Marquez sebességét, és az utolsó kanyarban emlékezetes győzelmet aratott felette.

Ugyanakkor természetesen a Marc Marquez által összeszedett előny így is jelentős, a spanyol 58 ponttal vezet az egyéni vb-tabellán Dovizioso előtt, aki azonban úgy érzi, hogy a Red Bull Ringen aratott diadal neki és a csapatnak is új lendületet adhat, ami aztán további sikerekhez vezethet a szezon hátralévő részében.

"Ez a győzelem nagyon sok energiát ad nekünk a jövőben. Nyeri mindig nagyon fontos, de így, hogy rengeteget szenvedtünk előtte, és ilyen körülmények között nyerni, amikor nem is voltunk gyorsabbak Marqueznél, ugyanakkor keményen dolgoztunk a versenyen és végül nyertünk, szóval az ilyen győzelem nagyon fontos nekem és a Ducatinak egyaránt" - mondta Dovizioso. "Energiát ad a folytonossághoz és a fejlesztésekhez. Az energia pedig nagyon számíthat, és minél több az energia, annál jobb."

Az olasz elismeri, hogy győzelme ellenére Marquez előnye még mindig jelentős, de úgy érzi, hogy amíg matematikai esélye van, nem adja fel a harcot.

"Igen, nyílt a küzdelem, mert még nagyon sok verseny van hátra. A verseny maga azonban nem nagyon változott, Marc pedig már megmutatta az erejét több versenyen is, és hogy még gyorsabb is mint tavaly volt. Így minden pályán arra számítok, hogy erős lesz, szóval nem lesz egyszerű a helyzet. De mi is fejlesztjük a motort, és ezt mutatta ez a futam is, hogy folyamatos a munka. Sosem lehet tudni, mit talál az ember, és még új alkatrészek is érkeznek. Szóval életben akarom tartani a reményt, ennek így kell lennie" - mondta Dovizioso.

Az Osztrák GP-n aratott győzelem után Dovizioso és a Ducati a jövő héten próbálhat meg lefaragni a Marquez elleni hátrányából, a következő versenyre Silverstone-ban kerül sor. A Brit Nagydíj tavalyi futamát végül nem rendezték meg, az esőzések miatt 2018-ban a silverstone-i verseny megrendezése elmaradt, közel harminc év után maradt el ismét futam a királykategóriában.

