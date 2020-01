Dovizioso nem adja fel, de más stratégiára lesz szükség

Marc Marquez hosszú ideje uralja a MotoGP-t, a legutóbbi három szezonban Andrea Dovizioso volt a legközelebb a világbajnokhoz. Azonban a 2017-es nagy csata után 2018-ban már viszonylag simán kapott ki a Honda kiválóságától, tavaly pedig már hatalmas volt a differencia.

Ugyan pályafutása második legjobb pontátlagát hozta 2019-ben futamonként, 14,15, ám ezzel sem tudott versenyre kelni Marquez 22,1 pontos átlagához. Így alakulhatott ki a 151 pontos különbség a végén, a differencia nagyobb, mint amennyit Cal Crutchlow összesen gyűjteni tudott tavaly.

Dovizioso ugyan zsinórban harmadszor lett második, ám az olasz egyre kevésbé magabiztos azzal kapcsolatban, hogy végre sikerülhet megtörni Marquez uralmát. A Ducati ugyan az egyenesekben képes erejével a legnagyobb sebességre, de a fékezések, kanyarsebesség területén már jelentősebb a lemaradás a többiekkel szemben.

"Nem volt meg az a sebesség, ami 2018-ban. Az időmérős valódi sebességről beszélek, amikor még új gumikkal megyünk. Ez nagyon nehéz helyzetet teremt, mert nem tudunk valódi stratégiát kialakítani. Egyszerűen hiába nyomjuk, nem jön a sebesség, és aztán már mindennel gond van" - mondta Dovizioso.

"Sok versenyen sikerült megbirkózni ezzel, és tudtam mégis nyugodt maradni, amikor nem volt meg a sebesség az elején. A végén sikerült már hozni a többiek köridejét, és visszaszerezni néhány pozíciót, de ez nem elég" -mondta a Crash.net cikke szerint Dovizioso.

Éppen ezért Dovizioso azt támogatta, hogy a Ducati a télen a motor gyenge pontjaira koncentráljon. "A kanyarodásra összpontosítunk, más területeken elég jók vagyunk" - mondta még tavaly az olasz versenyző. "Mert ezen a területen nagyon nagy a lemaradás. A kanyarok közepén vagyunk nagyon lassúak, és a javulás egyetlen lehetősége a kigyorsításon való javítás."

Ugyanakkor Dovizioso szerint nem a pillanatnak kell dolgozni, hanem a jövőt építeni. "A jövő stratégiájára van szükség, mert most már egy kritikus ponthoz érkeztünk, az elmúlt két évben a versenytársak túlzottan elhúztak" - mondta az olasz.

És a Ducati vezetése tisztában is van azzal, hogy a tavalyi teljesítménynél több kell. "Nem lehetünk boldogok, 2018-ban hét versenyt nyertünk, előtte hatot, de 2019-ben csak hármat" - mondta Paulo Ciabatti, a Ducati sportigazgatója.

"Volt néhány pont, ahol előnyünk volt, különösen a végsebességben. De a Honda lezárta a réseket, és még van is pár terület, amely fejlesztésre kényszerül. A mérnökök 360 fokban vizsgálják a motort. Nagyon szükségünk van egy kis javulásra" - mondta Gigi Dall’Igna technikai főnök.

"A Honda motorjának evolúciója nem lepett meg, éppen ezért is kell nekünk is dolgozni az erőforráson is. Mert az is biztos, hogy a többi mérnök is keményen dolgozik a télen, és ha meg akarjuk tartani a pozíciónkat, fejlődni kell" - jelentette ki a technikai guru.

