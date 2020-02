Dovizioso: Marquez így is harcolni fog a 2020-as címért

Ahhoz, hogy meg lehessen határozni, hol áll az erősorrendben a Ducati, nem elég a leggyorsabb körök táblázatára nézni, ugyanis azon Bagnaia és Zarco is gyorsabb volt, mint a gyári pilóták. Dovizioso és Petrucci is a versenytempón dolgozott, és mindketten elégedetten tértek vissza a bokszutcába.

„Gyorsak vagyunk, ami a versenytempót illeti, de nem csak mi, a Yamaha és a Suzuki is gyors. A részleteket majd csak a versenyhétvégén tudjuk meg. Az, ahogyan egyedül körözöl a teszten ad egy elképzelést arról, hogyan állítsd be megfelelően a motort, de az utolsó részletek csak a versenyen derülnek ki. Sok kört tudtam megtenni ma, és próbáltam megérteni, hogyan viselkednek a gumik hosszú távon.”

„Most már világosabban látok kicsit, de azt nem igazán tudom, hol lehetek a versenyen. Nem tudom elég gyorsak vagyunk-e ahhoz, hogy az élen maradjunk. Ezekkel a gumikkal, amik jobban tapadnak, és jó körülmények között mindenki nagyon gyors, de általában a versenyeken nem ez a helyzet. Nincs értelme nagyon ezen rágódnunk, a munkákra kell fókuszálnunk.”

Dovizioso beszélt a 2020-as várakozásairól is.

„Szeretném, ha a mi évünk lenne, de minden ellenfelünk versenyképes. Nehéz lesz, de nehéz lesz mindenkinek, mert nagyon sok pilóta tud harcolni a győzelmekért és a bajnoki címért, és bármi megtörténhet. Most gyorsak vagyunk, de úgy érzem, túl sokan vagyunk ezzel így.”

Azt is elárulta, hogy szerinte Marquez továbbra is esélyes a címre.

„Marc dominálta a tavalyi évet, és ha rosszabbul is teljesít idén, akkor is ott lesz a címért folytatott csatában. Az, hogy mennyire lesz erős, nehéz innen megmondani, de ők is szenvednek az új Michelin gumikkal, ahogy mi is.”

„A gumik mások, így nehéz összehasonlítani (a 2019-es motorral), de fontos, hogy összehasonlítsd magad a riválisaiddal. Te is fejlődtél, de ha a riválisok még többet, akkor az új színbe helyezi a saját előrelépésedet.”

„Pár apró fejlesztést biztosan végeztünk, de csak befejező apróságokról beszélhetünk. Semmi nagy változás nincsen, ugyanolyan a Desmosedici karakterisztikája, és ugyanúgy kell vezetned is. Az is megerősíti ezt, hogy amikor másik motorról ül át egy pilóta, mint Zarco, és ugyanazokat a visszajelzéseket adja.”

Viccelődött az eséseivel a teszteken, és azt mondta:

„Általában 4-5 alkalommal esek el egy szezon folyamán, úgyhogy igyekszem letudni az összeset még most, hogy ne a versenyen kelljen majd. Komolyra fordítva, mind apró hibák miatt volt, nem kell aggódni semmin.”

Marc Marquez még sérülten is abszolút favoritként várhatja az évet, de ez lehetőséget adhat a riválisok számára. A Honda pedig egy még versenyképesebb motort szeretne adni a párosának.