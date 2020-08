Dovizioso elhagyja a Ducatit a 2020-as szezon végén!

Dovizioso még 2013-ban csatlakozott a Ducatihoz, és kulcsszerepe volt abban, hogy visszavitte a csapatot az élmezőnybe. 13 versenyt nyert 2016 és 2020 között, valamint az utóbbi három szezonban mindannyiszor másodikként zárt a bajnoki pontversenyben.

Bár az olasz maradása a Ducatinál elég valószínű forgatókönyvnek tűnt az év kezdetén, a felek közötti tárgyalások megakadtak a vírus okozta leállás idején. A Ducati el szeretne határolódni a nagy összegű szerződésektől a koronavírus miatti pénzügyi válság következtében, Dovizioso pedig nem volt hajlandó jelentősebb összegről lemondani.

Csütörtökön a Ducati csapatvezetője, Davide Tardozzi még azt nyilatkozta, hogy a Dovizioso jövőjével kapcsolatos döntést a következő heti Stájer Nagydíj után hozzák majd meg.

A dolgok azonban hamar változtak, hiszen Dovi menedzsere, Simone Battistella, valamint a Ducati közötti szombat reggel történt megbeszélés után az előbbi elmondta, hogy a versenyzője úgy döntött, nem újítja meg szerződését a következő évre.

„Ma közöltük a Ducatival, hogy Andrea nem szeretné folytatni a következő néhány évben” – mondta Battistella a Sky Italiának. „Most erre a bajnokságra, ezekre a futamokra szeretne koncentrálni, és mondjuk azt, hogy nem érezzük úgy, hogy a körülmények megfelelőek lennének a folytatáshoz.”

A pilóta menedzsere azt is megerősítette, hogy lényegében a csapat nem rakott le szerződést az asztalra 2021-et illetően. „A gyakorlatban nem is beszéltünk a gazdasági részéről. Nem voltak ajánlatok vagy tárgyalások 2021-gyel kapcsolatosan.”

Battistella még júniusban azt is elmondta, hogy a következő idény kihagyása lehetséges opció Dovizioso számára, amennyiben nem kap elfogadható ajánlatot a Ducatinál. Azt persze most hozzátette: „Andrea természetesen a továbbiakban is versenyezni szeretne, ha talál magának egy megfelelő projektet és ajánlatot.”

Azzal, hogy a Ducatin kívül már csak az Apriliánál van hely egy gyári csapatnál, amelyet egyébként is a jelenleg doppingügye miatti eltiltását töltő Andrea Iannonénak tartanak fent, eléggé valószínűnek tűnik, hogy Dovizioso nem lesz ott a jövő évi MotoGP-rajtrácson.

