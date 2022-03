Dovizioso: egyelőre ennyit tud a Yamaha

Nem indult zökkenőmentesen a MotoGP háromszoros ezüstérmesének RNF-es karrierje. Andrea Dovizioso a tavalyi szezon végén tért vissza a királykategóriába a Petronas SRT színeiben, de Katarban első teljes RNF Racinges szezonját kezdte meg a Yamahával - inkább kevesebb, mint több sikerrel.

A tizenötszörös futamgyőztes már az előszezoni teszteken arra panaszkodott, hogy nehezen érti az M1-es kezelését és még mindig túl sok időt veszít a motorral, a problémákat pedig a szezonnyitóra sem sikerült megszüntetnie a csapatnak.

Dovizioso a szombati szeles időjárásban csupán a 20. rajtkockát szerezte meg, a versenyt pedig a 14. helyen zárta, majd fél percet kapva a futamgyőztes Enea Bastianinitől. Az olasz elmondta, ennek elsősorban az volt az oka, hogy túl magas volt a guminyomása az első abroncsnak.

„Már a verseny elején akadt némi problémánk az első gumi nyomásával. Nem tudom mi történt, mindegyik Yamaha küzdött ezzel. A csapatnak meg kell értenie, mi okozta ezt. A futam eleje nagyon rosszul alakult, sok időt veszítettem“ - mondta az olasz.

„Ezt követően már üres térben haladhattam és normálisan tudtam motorozni, a köridők is 1:55.5, 1:55.4-re javultak, ami elfogadható. Nem voltunk túl gyorsak, de egyelőre ennyire vagyunk képesek. Nagyon hátul haladtam, az abroncsaim is elfogytak, de ez a Yamaha most ennyit tud.“

„Amikor küzdesz a motor elejével, és egyszerűen képtelen vagy tempót találni a kanyarokban, akkor túl nagy nyomás helyeződik a hátsó gumikra, ami miatt sokkal jobban kopnak. Nem ez volt a legjobb hétvégém.“

Az RNF versenyzője hozzátette, bár a magas első guminyomás komoly gondokat okozott neki, valójában nem ez volt a fő probléma, amivel a csapat szembesült a hétvége során, ez csupán súlyosbította a már fennálló gondot.

A MotoGP hetvennegyedik szezonja jövő hétvégén folytatódik, az előszezoni tesztnek is otthont adó mandalikai pályán Indonéziában.

