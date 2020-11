Dovizioso döntött a jövőjéről, 2021-ben nem versenyez a MotoGP-ben!

Andrea Dovizioso jövője az Osztrák Nagydíj hétvégéjén kérdőjeleződött meg, amikor bejelentette, nem hosszabbítja meg a Ducatival kötött, év végén lejáró szerződést, amivel egy nyolcéves, 14 futamgyőzelmet hozó együttműködést zár le.

Akkor Dovizioso elismerte, hogy nincs B-terve, menedzsere, Simone Battistella azt is bevallotta, hogy akár egy szünetet is kénytelen lehet tartani. A Motorsport.com azonban nemrég megtudta, hogy a versenyző 2021-re tesztpilótai szerepről tárgyal a Yamahával, akiknél Jorge Lorenzo helyét venné át. Emellett a Hondát és a KTM-et is megkereste ezügyben, míg azon értesüléseket, hogy az Apriliával is tárgyal, kizárta.

A Motorsport.com értesülései szerint azonban Dovizioso lemondott ezen tervekről és inkább kivesz egy évet. Addig is a motocrossra koncentrál és igyekszik formában maradni, hogy esetleg 2022-ben visszatérhessen.

2021 végén számos szerződés jár le és mivel 2022-re meg kell újítani a gyártók, a független csapatok és a Dorna Sports közötti kontraktust is, nagy változások várhatóak a rajtrácson. Dovizioso azonban már 36 éves lesz 2022-ben, ami miatt kockázatos lehet ez a döntés.

Dovizioso előnyére szólhat azonban, hogy az előző három szezonban ő volt Marc Marquez legnagyobb kihívója, tapasztalata a Honda, Yamaha és Ducati motorokkal pedig igen értékesnek bizonyulhat.

A versenyző, akinek már pusztán matematikai esélye van arra, hogy az idei világbajnokságot megnyerje, az elkövetkező napokban jelentheti be hivatalosan is a döntését.

