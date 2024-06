Döntöttek a versenybírók Bagnaia és Marquez ügyében!

A mugellói második szabadedzés végén, péntek délután, a Gresini motorosának, Marqueznek, fel kellett adnia gyors körét, amikor a 12-es kanyarhoz érve előtte termett a lassú Bagnaia. Marquezt eléggé feldühítette az eset és a kanyarban hevesen mutogatott Bagnaiának.

Mindkét versenyző közvetlenül bejutott az időmérő második szakaszában, Bagnaia futotta a legjobb időt a második gyakorláson, azonban háromhelyes rajtbüntetést kap a vasárnapi Olasz Nagydíjra – a büntetés a sprintre nem vonatkozik.

A büntetés előtt Bagnaia állítása szerint nem látott kék zászlókat, melyek Marquez érkezésére figyelmeztették volna, míg a spanyol kifakadására úgy reagált: „Ja, ez csak a szokásos. Először is, nem voltak kék zászlók. Másodszor, nem voltam az ideális íven, direkt rá is fogtam az első fékkel, hogy lehúzódjak, ő meg, mint mindig, egy jó showman. Szóval mutogatott nekem a motoron, ahogy szokott.”

A maga részéről Marquez úgy érezte, Bagnaia abban a körben már a második szektorban is feltartotta: „Én gyors körön voltam, javítottam volna az időmön. A második szektorban láttam előttem Peccót lassan a pálya közepén.”

„Arra számítottam, hogy hátranéz, de nem történt meg. A 12-es kanyarban teljesen az ív közepén volt, az ideális íven. El tudtam kerülni, de el kellett vennem a gázt, szóval számomra elég egyértelmű, hogy mi történt.”

Amikor szembesítették vele, hogy Bagnaia szerint túlreagálta a dolgot, Marquez hozzátette: „Azt is mondta, hogy nem volt az ideális íven. Ez pedig nem igaz. Ennél többet nem is mondok. Ő tudja, mi történt. Én is tudom, mi történt. Ennyit erről.”

A Ducati és Bagnaia utólag még fellebbeztek az ítélet ellen, ezt azonban a versenybírók elutasították. Mivel Bagnaiának ez volt az első ilyen szabálysértése, a háromhelyes rajtbüntetés a lehető legenyhébb, amit kaphatott.