Dani Pedrosa visszatérését kizárta a KTM Espargaro távozása esetén

A hu.motorsport.com is beszámolt arról, hogy a Motorsport.com értesülései szerint a KTM pilótája, Pol Espargaro elhagyja a csapatot, és a gyári Hondához tart, ahol Marc Marquez csapattársa lehet, és bár szóban megegyeztek a felek, a szerződést azóta se írták alá.

A Motorsport.com értesülései szerint a Moto2 egyik legnagyobb tehetsége, a KTM-mel szerződésben lévő Jorge Martin is elhagyja a csapatot, hogy Jack Miller helyét foglalja el a Pramac Ducatinál.

Dani Pedrosa a 2018-as visszavonulása után csatlakozott tesztpilótaként a KTM-hez, és kulcsszerepe volt az osztrák márka fejlődésében. A Speedweek-nek nyilatkozva azonban Leitner kizárta azt a lehetőséget, hogy a spanyol veterán térjen vissza, mivel a KTM „aktív pilótát keres.”

„Figyeljük a lehetőségeinket” – mondta Leitner. „Több pilótával is tárgyalunk.” Arra kérdésre, hogy Pedrosát is esélyesnek tartják-e, azt felelte: „Ezt Danitól kell megkérdeznetek: visszavonult, ezt nekünk is el kell fogadnunk, ezért is keresünk aktív pilótát.”

Espargaro valószínű távozásával kapcsolatban is megszólalt Leitner:

„Fel kell ismernünk azt, hogy nagyon jó munkát végeztünk az utóbbi 3 évben, nem csak azért, mert a motorunk sokkal versenyképesebb, de a projektünk Pol fejlődéséhez is nagyban hozzájárult.”

Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing Fotó készítője: KTM Images

„El kell fogadnunk azt, hogy olyan helyzetben vagyunk, amikor a gyári Honda csapat is le akarja igazolni Polt. Én szeretném a legjobban, ha ez nem így lenne, de ez a helyzet. Pol számára a Honda remek lehetőség.”

A KTM számára elérhető pilóta lesz Danilo Petrucci, aki 2021-ben már biztosan nem lesz a gyári Ducati pilótája, és elmondta, érdekli a KTM-nél, és az Apriliánál keletkezett lehetőség is.

