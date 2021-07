„Csalódottak lesznek” azok a Moto2 pilóták, akik elutasították az Aprilia ajánlatát

A 2021-es MotoGP szezon előtt nagy kérdés volt, hogy ki vezeti majd Aleix Espargaro mellett a másik Apriliát, miután Andrea Iannone másfél éves eltiltását a fellebbezése után 4 évre hosszabbították meg.

Andrea Dovizioso és Cal Crutchlow mellett több Moto2-es feltörekvő tehetséget is megkeresett az Aprilia, többek között Marco Bezzecchit, Joe Robertset és Fabio Di Giannantoniót is. Valentino Rossi neveltje, Bezzecchi, valamint Roberts is inkább maradt a Moto2-ben, ahogyan Di Giannantonio is, akinek már volt szerződése a Gresinivel 2022-re, amikor is az olasz csapat kiválik a gyári Aprilia projektjéből, és ismét Ducatikkal fog versenyezni.

Végül a Superbike versenyző Lorenzo Savadori kapta meg az ülést, de nem tudta egyelőre hozni Espargaro szintjét, 2022-ben azonban az Aprilia nagy halat foghat ki a piacról, miután Maverick Vinales idő előtt távozik a Yamahától.

Még több F1 hír: Portimaóban is duplázik a MotoGP 2021-ben

A 2021-es motorja az eddigi legjobban sikerült versenygépe az Apriliának, Espargaro rendszeresen ott van a legjobb 6 között. Bár a Vinalesszel kapcsolatos nagyon erős pletykákat nem kommentálta, Espargaro szerint az Aprilia „megérdemel” egy újabb toppilótát, és szerinte azok, akik tavaly még elutasították az Aprilia ajánlatát, nagy lehetőséget szalasztottak el.

„Többször is elmondtam már, hogy nagyon rosszul éreztem magamat, amikor Massimo (Rivola, az Aprilia vezérigazgatója) azt mondta, hogy nem lehet még két motorunk a mezőnyben” – mondta Espargaro Hollandiában arra a kérdésre, hogy a Vinalesszel kapcsolatos pletykák jót tettek-e az Aprilia megjelenésének.

„Amikor több Moto2-es pilóta is azt mondta, hogy nem akarnak hozzánk igazolni, akkor is dühös voltam. Imádom az Apriliát, imádom ezt a projektet, és be akarom bizonyítani, hogy rosszul döntöttek.”

„Ezek a Moto2-es versenyzők elég csalódottak lesznek, mert egy nagy lehetőséget szalasztottak el, és remélem jövőre a csapattársam egy nagyon jó pilóta lesz. Megérdemelnénk ezt, mert nagyon keményen dolgozunk, és már nem vagyunk messze a legjobb márkáktól.”

A Gresini jövőre Enea Bastianinivel és Fabio Di Giannantonióval áll majd rajthoz, míg Bezzecchi valószínűleg Luca Marini csapattársa lesz a VR46-nál, míg Roberts valószínűleg megkapja a nagyon kívánatos Ajo KTM motorját a Moto2-ben Remy Gardner promócióját követően.