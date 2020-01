Csalással vádolják az FIM-et Marquez és Rossi világbajnoki címei kapcsán

Az ausztrál motorversenyző komoly karriert futott be az FIM égisze alatt futó kategóriákban, szerepelt 125, 250 és 500cc-es sorozatban, majd futamgyőzelmet szerzett a Moto2-ben, és három szezonban is feltűnt a MotoGP-ben. Emellett versenyzett a Superbike-világbajnokságban, valamint a Supersport WC-ben is.

Anthony West karrierjét beárnyékolja, hogy 2012-ben megbukott a doppingvizsgálaton, és bár eredetileg csak egyhónapos eltiltást kapott, később a WADA fellebbezésére ezt 18 hónapra módosították, és az érintett időszakban elért eredményeit törölték.

West a közösségi médiában jelentette be visszavonulását a minap, és tette ezt sokáig emlékezetes módon. Az ausztrál ugyanis újabb eltiltást kapott, idén szeptemberig nem versenyezhetne, de ő már nem is akar.

"Vége, befejeztem. Ezek a korrupt emberek kontroll nélkül cselekedhetnek, és elpusztítanak. Egy brazil versenyen szerepeltem, amely NEM az FIM versenye volt. Most pedig saját szabályokat dolgoztak ki utólag, hogy ők ellenőrizhessék a versenyem" - írta a Facebookon West.

"Már megakadályozták, hogy a Kawasakinak versenyezzek ott, megszüntetve a brazíliai szponzorációmat. Utálom az életet úgy, ahogy van, csak a legjobbamat akartam nyújtani a versenyen. Az apám már kirúgott, nincs pénzem, és az egész életem elpocsékoltam a motorversenyzésre. Micsoda vesztes vagyok!" - írta az ausztrál.

West pedig ezen a ponton kemény állításokat tesz. "És akkor itt egy tanulság, ha győzni akarsz a motoron, nem keményen kell dolgozni, hanem sok pénzednek kell lenni. Hagyták, hogy Marc Marquez világbajnokságot nyerjen a Moto2-ben azzal, hogy megbabrálta az elektromos kapcsolótábláját" - fogalmazott meg súlyos vádakat West.

"És amikor Tom Iuthi csapata panaszkodni kezdett, azt mondták nekik, hogy maradjanak csendben, mert Spanyolországnak új bajnokra van szüksége. El kell fogadniuk a második helyet" - tette hozzá az ausztrál, aki Valentino Rossit is megtalálta egy váddal.

"És hagyták Rossit 500cc-es vb-címet nyerni, mert megengedték neki, hogy speciális gumiabrocsot használjon, csak Rossi miatt helikopterrel szállították a pályára a kerekeket. Így megnyerhette a versenyt" - mondta West.

És West még meg is fenyegette a motorsport világát azzal, hogy további hasonló történetei vannak. "Minden, amit látsz, az hamis és ellenőrzött. Ne higgy el bármit, amit látsz" - írta.

"Ők ellenőrzik, hogy ki nyerje a futamokat, és ki ne. Nagyon k*rva mérges vagyok. És van még 100 hasonló sztorim. De feladom. Abban bíztam, hogy ismét versenyezhetek szeptemberben, de nem bírom már tovább az FIM sz*rságait. Tönkretették az életemet, azon a ponton vagyok, hogy bárcsak halott lennék. Utálom az életet, b*szd meg, FIM!" - zárta szavait West.