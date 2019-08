Crutchlow tárgyalt a Hondával, de a fájdalmak miatt mégis távozik a MotoGP-ből?

A 33 esztendős motoros 2011 óta húzza a MotoGP-ben. Az első három szezonjában a Yamaha gépével versenyzett, és szerzett dobogós helyezéseket, majd 2014-ben a Ducati, míg 2015 óta a Hondának húzza. Eddigi legjobb eredménye egy 5. hely volt még a 2013-as idény végén. Crutchlow, aki jelenleg a 9. helyen áll a bajnokságban, háromszor nyert a MotoGP-ben: 2016-ban kétszer, míg tavaly egyszer.

Továbbra sem tudni, hogy mi lesz a sorsa az év végén, bár már nem egyszer elmondta, nagy valószínűséggel visszavonul, ha a kontraktusa lejár. A Motorsport.com megkérdezte a versenyzőt a helyzetről, melynek során a brit azt mondta, noha továbbra is elkötelezett a folytatás mellett, a számos korábbi sérülése miatt bekövetkezett fizikai terhelés arra készteti őt, hogy ez legyen az utolsó szerződése a MotoGP-ben.

„Őszintén szólva, ez nehéz számomra, legalábbis fizikailag, és úgy érzem, ez lesz az utolsó.” - nyilatkozta Crutchlow a BT Sport eseményén. „Mentálisan azt érzem, hogy örökké tudnám folytatni, de ez soha nem fog megtörténni. A tavalyi sérülésem után egyre nehezebb olyan állapotban lennem, hogy azt érezzem, versenyképesnek kell lennem. Nagyon szeretem, amit csinálok, és meg is van az eltökéltségem a sport iránt, ami a szenvedélyem. Szóval ez továbbra is megvan, de mindig is az a fickó voltam, aki azt mondja, ha egy nap úgy ébredek fel, hogy nem vagyok motivált a kerékpározás iránt, ami a motoros versenyképességemhez szükséges, vagy nincs motivációm ezt az egészet csinálni, akkor nem fogom megtenni.”

Cal Crutchlow, Team LCR Honda Fotó készítője: Gold and Goose / LAT Images

„Túl kockázatos ezzel játszani a sportban, vagy ha nem teljes szívből csinálod, és ezt soha nem éreztem. Még mindig gyors vagyok, és ez a probléma. Minden egyes körben gyorsabban megyek, mint tavaly. A probléma az, hogy a versenyképesség ennyire magas. Nem leszek már fiatalabb, és 35 éves leszek a szerződésem végén. 100%-ig pozitív vagyok azt illetően, hogy a Hondánál maradhatok, és újabb szerződést köthetnék velük. Már megvitattuk ezt, de majd meglátjuk, mi lesz.”

„Élvezem a karrierem, jó időket éltem meg, és voltak rosszak is, de a nap végén mindig mindent beleadtam, de nem tudom... Sokszor feltették már nekem ezt a kérdést, és továbbra is csak azt mondom, hogy nem tudom. Nem kételkedem magamban, csak látnom kell az év végét, és azt, hogy hogyan kezdődik a következő.”

