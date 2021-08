Crutchlow: Quartararónak semmi különlegeset nem kell tennie ahhoz, hogy gyors legyen

Quartararo négy futamot nyert az idén és 47 ponttal vezeti a tabellát a Silverstone-ban megrendezésre kerülő Brit Nagydíj előtt. A következő legjobb yamahás a hetedik helyen álló Maverick Vinales, aki miután megnyerte a szezonnyitót, csak azután tudott ismét dobogóra állni, hogy nyíltan bevallotta, kénytelen volt átvenni Quartararo beállításai, azóta pedig a csapata megvált tőle a Stájer Nagydíjon mutatott magatartása miatt. Valentino Rossi a harmadik gyári M1-essel csak a tizenkilencedik helyen kullog 28 pontjával leköszönő évében.

Crutchlow meglátása szerint a francia semmi radikálisat nem tesz azért, hogy olyan gyors legyen, amilyen. Fabio a beállítások terén viszont jó értelemben makacs.

„Semmi, a beállításaink majdnem egyformák.” – válaszolta Crutchlow arra a kérdésre a Brit Nagydíj előtt, hogy Quartararo minek köszönheti gyorsaságát.

„Mindannyian egy kicsit másképp használják a beállításokat, mint én a tesztcsapatban. Maverick az én beállításaimat követte az első nagydíjon, amit aztán meg is nyert. Fabio kicsit máshogy motorozik. Minél magasabb a versenyző, annál kevésbé mozog alatta a motor. Viszont minél alacsonyabb vagy, annál könnyebben irányítható.”

„Fabio is a saját kedvére állíttatja be a motort, ahogy teszem azt én is teszteléskor, de a különbségek nem itt vannak. Egyszerűen fantasztikus, ahogy versenyzik, szeretek vele együtt dolgozni. Ahogy Maverickkel is (szeretett), mert ha azt mondom neki, próbáld ki így, mert ez a gyorsabb beállítás. megy (ment) és elfogadja.”

„Fabiót azért is szeretem, mert ő nem így tesz, marad a saját elképzeléseinél és úgy is gyors.”

„De végül mindig sikerül valamit találnom, amit mindketten használnak. Fabio a saját beállításaival tud kényelmesen motorozni, az enyéim nem működnek nála. Szeretem ezt a fajta önfejűséget benne az „ez az én motorom, úgy megyek vele, ahogy nekem tetszik” attitűd láthatóan működik nála.”

„Amikor 21 éves vagy, nem érdekel, hogyan lett összerakva a motor, csak az számít, hogy gyors legyen és vezesd a tabellát.”

Crutchlow ezen a hétvégén, a Silverstone-ban Quartararo mellett fog versenyezni Vinales helyén a gyári Yamahánál. Egyelőre nem tudni, hogy a brit – aki hivatalosan 2020 végén visszavonult - teljesíti-e a teljes szezont a hangvillásokkal.