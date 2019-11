BRÉKING: Lorenzo bejelentette, távozik a MotoGP-ből

A 32 esztendős világbajnok nagy vesszőfutása akkor kezdődött, amikor 2016 év végén elhagyta a Yamahát, mellyel 2010-ben, 2012-ben és 2015-ben is felért a csúcsra. Jorge Lorenzo Valentino Rossit is képes volt legyőzni. Kettejük kapcsolata nem volt felhőtlen, de volt pár emlékezetes csatájuk, néha a pályán kívül is a médián keresztül.

Lorenzo megpróbálta véghezvinni azt, amit Valentino Rossinak nem sikerült, csúcsra vezetni a Ducatit. Ez neki sem jött össze, és az első ilyen évében csak 7. lett. A 2018-as idénye sem kezdődött valami jól az olaszokkal, majd jött az Olasz Nagydíj, ahol megtört a jég, és nyerni tudott, csakúgy mint az azt követő katalán futamon. Hollandiában és Németországban nem állt fel a dobogóra, de Csehországban és Ausztriában már igen egy második és egy újabb első hellyel. A sérülése miatt azonban több futamot is ki kellett hagynia, és noha szívesen maradt volna a Ducatinál, nem tartottak igényt a szolgálataira.

Nagy meglepetésre a gyári Honda úgy döntött, szerződést kínál Lorenzónak a visszavonult Dani Pedrosa helyén, így a spanyol a rekorder Marc Marcquez csapattársa lett, akinek nem tudta megközelíteni a teljesítményét, és több balesete is volt. A súlyosabb sérülése miatt heteken át nem tudott munkába állni, és közben olyan pletykák láttak napvilágot, hogy visszatérhet a Yamaha motorjára, és a riválissal tárgyal. Ezek a pletykák igen kellemetlenül érintették a világbajnokot, aki mindvégig tagadta a távozását, egészen eddig a pontig, hiszen most megerősítésre került, hogy befejezi.

Lorenzo a királykategóriás bemutatkozása előtt a 250 köbcentis kategóriában volt bajnok, méghozzá kétszer egymás után 2006-ban és 2007-ben. 2008-tól pedig már a Yamahánál volt a MotoGP-ben, és egy második hellyel debütált. A szezon végén negyedik lett. Az első ilyen győzelmére sem kellett túl sokat várnunk egy második és egy harmadik helyet követően. A dobogó legfelső fokára Portugáliában, a szezon harmadik futamán állhatott fel. 2009-ben nagy harcot vívott a végső győzelemért, de azt végül Rossi szerezte meg.