Rossi protezsáltja simán nyert és Bagnaia bukása után a vezetést is átvette a MotoGP-ben!

Enyhe esőben kezdődött el a MotoGP Argentin Nagydíja Termas de Rio Hondóban, ahol pár órával a futam előtt derült ki, hogy mindössze 17 versenyző áll rajthoz, mivel a szombati sprinten nagyot bukó Joan Mir hazautazott, ez azt is jelentette, hogy a Repsol Honda egy pilótája sem indult, miután Marc Marquezt a Portugál Nagydíj után kellett megműteni.

A pályán lévők közül a másik Marquez, Alex indulhatott az élről, de elrontotta a rajtot, így a második rajtkockából induló Marco Bezzecchi vette át a vezetést, visszaverve a második sorból induló Franco Morbidelli támadásait.

Az első bukásra az ötödik kanyarig kellett várni, amikor a mezőny végén Maverick Vinales a hajtűben betette a motort a sprintet nyerő Brad Binder mellé, aki alól kicsúszott a gép, bár vissza tudott térni a futamba.

Bezzecchi mindeközben jó egy másodperces előnyt épített ki a mögötte érkező Marquez-Francesco Bagnaia-Morbidelli hármas előtt, akik a mezőny nagyobbik részére már két másodpercet vertek, miközben Fabio Quartararonak kellett elhagynia a pályát egy kisebb tülekedésnél Takaaki Nakagami segítségével, Binder elé jött vissza.

A következő körök viszonylag eseménytelenül teltek, Bezzecchi építgette az előnyét, egyértelműen ő volt a leggyorsabb a pályán, körönként három-négy tizedet tudott adni a mögötte érkező triónak, akik egymást nem nagyon támadták, mögöttük a nagyobb bolyt a Gresinivel Di Giannantonio és Rins vezették felváltva.

Tíz kör után már három másodperc fölé kúszott Bezzecchi előnye, mögötte mindössze annyi változott, hogy Di Giannantonio elkezdett visszacsúszni az ötödik helyről, előbb Rins, majd Johann Zarco is elhúzott mellette.

Zarco és csapattársa, Martin aztán Rinset is megelőzték, míg előrébb a 14, körben Bagnaia támadásba lendült és bevetette magát Marquez mellé, sikerrel, így átvette a második helyet. A spanyol megpróbált visszatámadni és így ők ketten leszakították magukról Morbidellit, azonban Bezzecchihez nem tudtak közelebb kerülni.

Ez a helyzet nem változott, azonban a 17. körben hatalmas fordulat következett be, a 13-as kanyarban ugyanis Bagnaia túlságosan bedőlt és kicsúszott. Bár visszaállt a versenybe, a 16. helyig esett vissza, ezzel megnyitva a lehetőséget Bezzecchi előtt ahhoz, hogy átvegye a vezetést a bajnokságban.

Az olasz előnye Marquezzel szemben tovább nőtt, ekkor már hat és fél másodperc volt, míg a középmezőnyben Rinst már Jack Miller és a mezőny végéről visszakapaszkodó Quartararo is maga mögé utasította.

A Zarco vezette hármas visszazárkózott Morbidellire, a Pramac versenyzője a 23. körben már meg is előzte a dobogós helyért a szemmel láthatóan komolyan szenvedő olaszt és célba vette Marquezt is és az utolsó körben könnyedén, sokkal rövidebbet fékezve elment mellette is.

Az élen a Valentino Rossi csapatában versenyző Bezzecchi mindeközben már lazíthatott is, élete első MotoGP-győzelmével átvette a vezetést a világbajnokságban Bagnaia előtt 11 ponttal, mögötte Zarco-Marquez-Morbidelli-Martin sorrendben ért célba az első öt, a teljes sorrendet pedig alább olvashatjátok. Folytatás két hét múlva az Egyesült Államokban!

