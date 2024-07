Bejelentést tett világbajnok pilótájáról a Honda! - hivatalos

Annak ellenére, hogy az RC213V-vel eltöltött két szerencsétlen szezon miatt Mir a korai visszavonulást fontolgatta, a spanyol már egy ideje világosan kijelentette, hogy szeretné meghosszabbítani a Hondánál töltött időszakát.

A Motorsport.com múlt hónapban hozta nyilvánosságra, hogy Mir és a Honda szóban megegyezett az új szerződés feltételeiről, már csak néhány formaságot kell elintézni az aláírás előtt.

Most, hogy az aláírás megtörtént, a Honda végül pénteken bejelentette, hogy Mir a jelenlegi szabályciklus végéig vezeti a MotoGP-programját. A 2020-as bajnok jelenleg a 18. helyen áll legjobb hondásként, miután 13 pontot szerzett az LCR újoncának, Johann Zarcónak a 12 pontjával szemben.

„Először is nagyon boldog vagyok, hogy a következő két évben a Hondával és a HRC-vel versenyezhetek. Az volt a célom, hogy folytassam ezt a partnerséget, és ezt sikerült elérnem. A HRC és én 2023 óta vagyunk partnerek, és mivel ezt folytatjuk, úgy gondolom, hogy azzal, hogy továbbra is be tudom vinni a véleményemet a HRC-nek, hozzájárulhatok az RC213V fejlesztéséhez.”

„Tudom, hogy mit kell tennem, és tudom, hogy a Honda mit tud elérni, így remélem, hogy mindketten el tudjuk érni a céljainkat. A szezon hátralévő részében továbbra is keményen dolgozunk a jövőért.”

A Honda rémálomszerű kampányon megy keresztül a MotoGP-ben, mivel a szezon első felében négy versenyzője közül senki sem tudott a top 10-be kerülni egy futamon sem. A japán gyártó a bajnoki tabella utolsó helyén áll a jövő hétvégi, silverstone-i Brit Nagydíj előtt, miután fele annyi pontot szerzett, mint a legközelebbi rivális Yamaha.

A HRC azonban elégedett azzal a szereppel, amit Mir játszott az RC213V fejlesztésében, és a spanyolra a hatszoros bajnok Marc Marquez távozása után most már kulcsszereplőként tekintenek a gyáron belül.

Mir szerződéshosszabbításának híre azt jelenti, hogy a Honda változatlan felállással vág neki a 2025-ös évadnak, mivel csapattársa, Luca Marini már szerződést kötött a következő szezonra. Mir és Marini munkáját Stefan Bradl és Aleix Espargaro tesztpilóták segítik majd, utóbbi jövőre csatlakozik az Apriliától, miután visszavonult az aktív versenyzéstől.

