Bastianini kijelentette: Marquez a 2023-as szezon favoritja

Bastianini az idei szezonra lépett fel a Ducati első számú alakulatához a MotoGP-ben, miközben már tavaly is sokat beszéltek arról, hogy milyen csata bontakozhat majd ki közötte, illetve a világbajnoki címvédő, Bagnaia között.

Heves küzdelmeket már 2022-ben is láthattunk közöttük, és ez vélhetően az új idényben sem lesz majd másként. Az olasz istálló egyébként a jövő héten leplezi majd le hivatalosan is új motorját, és akkor az is ki fog derülni, hogy Bagnaia az 1-es rajtszámmal fog-e menni vagy inkább marad a 63-asnál.

„Van közöttünk rivalizálás, de először is barátok vagyunk. Már gyerekkorunk óta ismerjük egymást. Most viszont először leszünk csapattársak. Tisztelem őt, és sok mindent kell még megtanulnom. Ő lesz az elsődleges ellenfelem” – mondta Bastianini a világbajnok kapcsán a La Repubblicának.

Ami pedig a többiekkel való csatákat illeti, ő nem riad vissza semmitől: „Én régimódi vagyok. Ösztönből motorozom, keveset agyalok, és hagyom, hogy a szenvedélyem vezessen. Szeretnék több ilyen párharcot látni a MotoGP-ben.”

Bastianini szerint pedig az is egyértelmű, ki számít az idei szezon favoritjának. „Marc mindenkinél többet nyert. Komoly ellenfél lesz idén. Ő a favorit. Biztos vagyok abban, hogy a legjobb formáját fogja majd nyújtani. Már várom, hogy összecsaphassak vele a pályán.”

Persze neki azért még fel kell majd vennie a ritmust új alakulatánál, hiszen a Gresinihez képest azért mégis komoly váltás a gyári Ducati. „Alkalmazkodnom kell a csapat működéséhez, és a nyomást is kezelnem kell. Én azonban nyugodt vagyok, mert úgy érzem, erre születtem. Csak arra koncentrálok, hogy gyors legyek” – zárta a tavalyi év bronzérmese.

A Ferrari állítólag hajlandó a kompromisszumra a Red Bull motorjainak ügyében