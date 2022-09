Bagnaianak „nincs szüksége csapatutasításokra”, hogy megnyerje a 2022-es bajnokságot

Az olasz jelenleg már csak tíz pontra van a címvédő Fabio Quartararótól a pontversenyben, miközben a júniusi Német Nagydíj után még 91 egység volt a lemaradása. Ez a különbség azonban akár öt pont is lehetne, ha Enea Bastianini nem előzi őt meg az Aragóniai Nagydíj utolsó körében.

A Ducati viszont továbbra is tartja azon álláspontját, hogy nem fog csapatutasításokkal beleszólni a győzelem kérdésébe, és bármely csapatuk megvívhat a sikerért, ha úgy hozza a helyzet. Bagnaia szerint mindez pedig rendben is van.

„Őszintén szólva nem hiszem, hogy segítségre lenne szükségem. Én a pályán szeretek nyerni, és nem azért, mert valaki elengedett. Ettől függetlenül ez nem az én döntésem, de elmondtam, hogy mit preferálok, ami azt jelenti, hogy hagyjanak engem a magam dolgát végezni.”

„Ha ők viszont valahogy máshogy döntenek, akkor az nem miattam lesz. Én tehát folytatom a versenyzést, megpróbálok elöl lenni és nyerni. Ez lesz a fő célom, ahogyan volt az Misanóban és Aragóniában is.”

Bastianini, akinek még szintén van némi sansza a végső sikerre a 2021-es Ducatijával, hiszen 48 pontra van Quartararótól, kifejtette, hogy ő nem kapott semmilyen instrukciót az olasz gyártótól arra vonatkozóan, hogy segítenie kéne Bagnaiát a most hétvégi Japán Nagydíjon.

„Sok kérdés van a helyzet körül. A média is nagyon érdeklődik iránta. Az én helyzetem azonban továbbra is nagyon sima. Jól érzem magam, és a Ducati ebbe nem akar beleszólni. Nincsenek csapatutasítások egyelőre, de majd meglátjuk, mi történik a jövőben, ha Pecco elöl lesz. Most kicsivel közelebb vagyok, ami a bajnokságot illeti, de csak egy célom van: 100 százalékon nyomni.”

