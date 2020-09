Bagnaia szerint ezért esett ki az élről az Emilia Romagna Nagydíjon

A Pramac olasz pilótája, aki jövőre nagy valószínűség szerint fellép a gyári csapathoz Andrea Dovizioso helyére, könnyen megszerezhette volna első győzelmét a motorversenyzés királykategóriájában, de a szerencse ismét nem állt mellette.

Francesco Bagnaia a 6. körben szerezte meg a vezetést, miután tegnap elvették a pole-pozíciót érő körét, és 1.3 másodperccel vezetett Maverick Vinales előtt, amikor a 6. kanyarban hirtelen elesett. Az olasz pilóta szerint a pályán valami törmelék lehetett, mivel az adatok nem mutattak semmi eltérőt az előző köréhez képest.

„Az első dolgom az volt, hogy látni akartam a motoromat a garázsban, hogy minél hamarabb kiderüljön, mi történt, mert túlságosan is furcsa baleset volt” – nyilatkozta a futam után Bagnaia.

„Teljes mértékben irányításom alatt tartottam a futamot, és a különbséget Maverickhez képest. A bukást egyszerűen nem hittem el, mert az adatok szerint a sebesség, a dőlésszög, a gázadás, és az ív is megegyezett az előző kör adataival.”

„Úgy néz ki, rámentem valami törmelékre, vagy egy sisakról származó fóliára. Ez az egyetlen dolog, amire gondolni tudok, mert ha nem ez, akkor az kicsit ijesztő, mert eléggé rémisztő, hogy bármilyen előjel nélkül eleshetünk.”

Egy hasonló fóliadarab okozta Bagnaia Pramacos csapattársának, Jack Millernek a kiesését is: az ausztrál pilóta a közösségi oldalán osztotta meg, hogy Fabio Quartararo egyik fóliáját pont az ő motorja szippantotta be, ami eltömítette a Ducati légszűrőjét.

