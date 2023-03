Bagnaia szerint „a Ducati és az Aprilia legyőzhetetlen”

A gyári Ducati motorosa a múlt hétvégi utolsó szezon előtti teszten nem hivatalos körrekordot futott Portugáliában, és összességében mindkét napon ő volt a leggyorsabb. Ezzel pedig a Ducati minden tesztnapot vitt, hiszen korábban Malajziában is ők voltak a legjobbak mindhárom nap.

És miközben az olaszok rendkívül erősnek tűnnek, több riválisuk, mint például a Honda, a KTM és a Yamaha is problémákba ütközött. Ezek alapján pedig nem meglepő, hogy Bagnaia szerint az ő csapata és a másik olasz márka, az Aprilia van most a legerősebb pozícióban.

„Úgy látom, hogy a Ducati és az Aprilia jelenleg legyőzhetetlen. Nagyon versenyképesek, de azért nem könnyű megmondani, mert pár éve még könnyebb volt megérteni és kiindulni a tesztekből. Ha most megnézed az időket és minden mást, nem tudod, mely gumikat vagy a motor mely részeit tesztelték.”

„Szóval nem is tudom. Jelenleg viszont úgy tűnik, nagyobb az előnyünk, mint tavaly. Ettől függetlenül viszont a futam előtt nem akarok mondani semmit, mert korábban is elkövettem már ezt a hibát, és most nem szeretném megismételni.”

Bagnaia tehát még nem akar belemenni a komolyabb esélylatolgatásba, de azt azért elmondta, hogy ha az első 2023-as futam rögtön a tesztet követte volna, akkor ő „felkészült a győzelemért való csatára”. „Őszintén szólva nem szeretek neveket mondani a bajnoki cím kapcsán, nem szeretek favoritokat kiemelni a tesztek során, mert nem lehet tudni, ki mit csinál.”

„Marc [Marquez] például nem is teljesített időmérős szimulációt. Ezért is olyan nehéz megítélni. Persze ha a teszt után egyből jött volna a futam, akkor mi felkészültünk a győzelemért való csatára. Ez egyértelmű, ugyanakkor nem csak egy motoros képes arra, hogy a legjobb helyekért menjen” – zárta gondolatát az olasz versenyző.