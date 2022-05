Bagnaia rajt-cél győzelmet aratott Jerezben

A szombati kvalifikáción brutális pályarekordot repesztő Francesco Bagnaia remekül kapta el a rajtot, de Fabio Quartararo tartotta vele a lépést, miközben a harmadik rajtkockából startoló Aleix Espargaro visszaesett.

Remekül sikerült Jack Miller rajtja, akit némi meglepetésre Taka Nakagami támadott meg a harmadik pozícióért, amikor Jorge Martin újfent - immáron menetrendszerűen - eldobta a motort, a spanyol az eddigi hat versenyhétvégéből negyedik alkalommal nullázott.

Az első hat versenyző gyorsan elnyúlt a mezőnyről, Bagnaia, Quartararo, Miller, Marc Marquez, Aleix Espargaró, Joan Mir sorrendben haladtak, a futamban vezető Ducatis pedig a versenyen is megdöntötte a körrekordot.

Hamarosan két külön csata alakult ki az élen, az első helyért a regnáló bajnok üldözte Bagnaiát, a dobogó alsó fokáért pedig Millert ostromolta Marquez és Espargaró. Mindeközben Martin után a másik Pramacos is nullázott, Johann Zarco is eldobta a gépet.

Míg Quartararo stabilan tartotta második pozícióját, az is a francia malmára hajtotta a vizet, hogy bajnoki riválisai, Joan Mir és Enea Bastianini sem teljesítettek különösen jó versenyt, az olasz végül a nyolcadik, a spanyol hatodik helyen ért célba.

A futam feléhez közeledve a harmadik pozícióért zajló csata éleződött ki, Marquez nagy nyomást helyezett Millerre, ám az ausztrál sokáig szépen védekezett, az egyenesekben a Honda nem tudta felvenni a versenyt a Ducatival.

Az élen Quartararo igyekezett csökkenteni hátrányát Bagnaia mögött, de akárcsak a dobogóért folytatott párharcban, az élen is befagyott az állás, hat tized körüli különbséggel követte egymást a két pilóta.

Öt körrel a leintés előtt Marquez elszánta magát, támadást indított Miller ellen és sikerrel is járt és azonnal megérkezett a páros nyakára Aleix Espargaró is. A spanyol nagyon agresszívan rakta be néhány kanyarral később a motort a Ducati mellé, és a kis híján eleső Marquezt is átlépve megkaparintotta a harmadik helyet.

Marquez az utolsó körben még megelőzte Millert, így szezonbeli legjobb eredményét érte el, miközben Francesco Bagnaia megtartotta első helyét és Quartararo előtt ért célba. A francia viszont második helyével immáron pontelőnnyel vezeti a világbajnoki pontversenyt.

A világbajnokság két hét múlva folytatódik Le Mans-ban.

A Spanyol Nagydíj végeredménye

