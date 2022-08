Bagnaia olyat tett Ausztriában, amire utoljára Stoner volt képes

Francesco Bagnaia nagy csatában tartotta maga mögött Spielbergben a regnáló világbajnok és bajnoki listavezető Fabio Quartararót, így újabb öt pontot faragott hátrányán, azok után, hogy a szezon korábbi részében többször is bukott és tetemes lemaradásba került a Yamaha versenyzőjével szemben.

Legutóbb 2008-ban fordult elő, hogy egy Ducati-versenyző zsinórban három futamot is meg tudott nyerni a királykategóriában, ez akkor a kétszeres világbajnok Casey Stonernek sikerült a brit, a német és a holland versenyeken aratott győzelmével.

Bagnaia jelenleg 44 pontos lemaradásban van Quartararo mögött, de a németországi, szezonbeli negyedik kiesését követően ez 91 egység is volt júniusban. Jack Miller szerint jól mutatja, milyen fantasztikus formában van csapattársa azzal, hogy beállította Stoner csúcsát.

„Ez az eredmény is azt mutatja, mennyire jól motorozik. Ez különösen nagy teljesítmény a mai MotoGP-ben, szóval le a kalappal előtte és az egész csapat előtt is. Nagyszerű érzés, hogy részese lehetek ennek, akkor is, ha csak második számú versenyző vagyok“ - nyilatkozta Miller, aki a következő idényt már a KTM-nél kezdi el.

„Remélhetőleg ez újabb lendületet ad a csapatnak és jó hangulatot teremt, ami az év végéig kitart. Úgy érzem, amikor boldog légkör uralkodik egy alakulaton belül, az jobb eredményeket hoz magával. Fantasztikus érzés ezt látni“ - tette hozzá a ausztrál.

Bagnaia egyébként a Brit Nagydíj után elárulta, hogy tanácsot kért Stonertől, aki hasznos információkkal látta el a Red Bull Ringről. „Casey pénteken segített nekem, hogy jobban megértsek néhány helyzetet.“

„Ő elmondta a tapasztalatait én pedig megpróbáltam a gyakorlatba ültetni, ki tudok-e valamit hozni a tapasztalataiból. Ez rendkívül hasznos volt számomra a hétvége előtt“ - árulta el Bagnaia.

Schumacher szerint ezért koptak ki a német pilóták a Forma-1-ből