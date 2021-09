Bagnaia nem roppant meg Quartararo támadásai alatt, Bastianini első dobogós helyezését szerezte Misanóban

A misanói rajtot megfűszerezte, hogy a hétvége többi napjához hasonlóan a vasárnapi versenyt sem kerülték el az esőfelhők, és már a felvezető kör előtt is csepegett a pálya fölött - az égszakadást azonban megúszta a MotoGP mezőnye.

A lámpák kialvására azonban így is remekül reagált a két Ducati – Pecco Bagnaia túlságosan is jól, miután a gyanú szerint kiugrott a rajtkockájából – a Fim vizsgálata során nem találták szabálytalannak a rajtját, így pedig az első kör végére már több, mint 1 másodperces előnye volt Jack Millerrel szemben.

A 3. helyről rajtoló Fabio Quartararo megtartotta a helyét, de előbb Marc Marquez, majd Jorge Martin támadta nagyon keményen. Martin többször is megelőzte a francia bajnoki éllovast, aki minden egyes alkalommal vissza is előzte, a szemet gyönyörködtető csatának azonban Martin bukása vetett vétett.

Quartararo így elkezdhette a felzárkózását a gyári Ducatikra, a 4. helyért pedig remek csata alakult ki Aleix Espargaro, Marc Marquez, és a 2019-es Ducatival az egész hétvégén ihletett formában versenyző újonc, Enea Bastianini között.

Quartararo 10 kör alatt, apránként lépdelve utol is érte Millert, és a 14. körben el is ment az ausztrál mellett, aki így nem tudott tovább Bagnaia hátvédjeként szolgálni. Bastianini továbbra is tartotta a 4. helyét, azonban Marquez és Espargaro visszaesése után a hátulról rohamozó Alex Rinst kapta meg a nyakába. A szezon során azonban már sokadjára Rins ismét a verseny kritikus pontjában hibázott, és elesett az 5. helyről.

Bastianini pedig nem is nézett már hátra, és sorozatban többször is a verseny legjobb körét megmotorozva felzárkózott Millerre, hogy az első dobogós helyezéséért támadja.

8 körrel a verseny vége előtt pedig míg az egyik olasz bátran előzte meg Millert a 3. helyért, Bagnaia egyre nagyobb bajba került: Quartararo körről körre, tizedről tizedre lopta a távolságot a gumikkal, és a motor elfordításával látványosan szenvedő ducatishoz képest.

Bagnaia azonban csodával határos módon maga mögött tudta Quartararót a futamgyőzelemért, míg Enea Bastianini MotoGP-karrierjének első dobogós helyezését szerezte.

Míg Bagnaia még éppen, hogy kitartott az élen, nem volt ekkora szerencséje Jack Millernek: az utolsó körben Marc Marquez és Joan Mir is megelőzte – azonban a világbajnoki címvédőt egy hellyel hátrasorolták a pálya kiszélesítéséért.

Őket Pol és Aleix Espargaro követte, Brad Binder ismét pontokat mentett a borzalmas hétvégét futó KTM-nek, a legjobb 10-et pedig Taka Nakagami zárta – Valentino Rossi 17. lett a hazai versenyén.