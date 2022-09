Bagnaia nem fog megőrülni, ha Bastianini megelőzi az Aragóniai Nagydíjon

Egészen elképesztő formába került az elmúlt hetekben Francesco Bagnaia, a Ducati pilótája zsinórban négy futamgyőzelemnél tart a MotoGP-ben és már csak 30 pont a lemaradása Fabio Quartararo mögött a világbajnoki pontversenyben.

Az olasz feltámadása jót tehet a szezon hajrájának és rendkívüli izgalmakat ígér, Bagnaia pedig már vasárnap tovább faraghatja hátrányát a regnáló bajnokkal szemben, hiszen a pole pozícióból várja az Aragóniai Nagydíjat, miközben riválisa csak a második sor végéről startol.

Nemcsak Bagnaia, hanem Enea Bastianini is javuló formát mutat az elmúlt időszakban. A Gresini versenyzője elsősorban a kvalifikációs teljesítményében tudott fejlődni és szemmel láthatóan felszabadította, hogy a gyári csapat bejelentette, jövőre ő lesz Bagnaia csapattársa.

A két olasz legutóbb Misanóban vívott pengeélre menő küzdelmet a futamgyőzelemért, Bagnaia csupán néhány centiméterrel győzte le Bastianinit, Franciaországban viszont bukott, miközben a gresinis versenyzőt üldözte.

Az aragóniai versenyen várhatóan az dönt majd, melyik versenyző tudja legjobban kezelni az abroncsokat a gumikat extrém módon fogyasztó aszfaltcsíkon, márpedig ebben Bastianini már jelenleg is a mezőny egyik legjobbja.

Bagnaia is tudja, a világbajnoki verseny szempontjából elsősorban arra kell figyelnie a futamon, hogy Fabio Quartararo előtt érjen célba, ezzel tovább fogyasztva hátrányát a tabellán.

„Enea nagyon gyors, és azt hiszem, ha esélye lesz a győzelemre, és el tud lépni tőlem, nem fogok megőrülni, hogy tartsam vele a lépést. Természetesen fontos, hogy sok pontot szerezzünk, de az is igaz, hogy a bajnokság azon szakaszába érkeztünk, ahol elengedhetetlen a stabil teljesítmény“ - mondta Bagnaia.

„Már az év elején túl sok hibát követtem el, szóval meg kell próbálnunk nem megismételni ezeket. 91 pont volt a hátrányom Quartararo mögött, most pedig már csak 30-nál tartunk. Ez még mindig sok, de nem kockáztathatsz ebben a helyzetben, mert könnyen visszahízhat a lemaradás“ - vélekedett az olasz.

Mivel a Yamaha tempóbeli hátrányban van a Ducatihoz képest, nem valószínű, hogy a világbajnoki címvédő harcban lesz vasárnap a futamgyőzelemért. Bagnaia szerint viszont a francia így is veszélyt jelenthet, hiszen az elmúlt versenyeken bizonyította, azokon a pályákon is jó eredményekre képes, amelyek papíron nem is fekszenek a motorjának.

„Ha megnézzük az ausztriai versenyt, szombaton úgy tűnt, hogy Fabio a legjobb tízen kívül fog végezni, ehelyett második lett. Szóval véleményem szerint könnyedén fel tud zárkózni Aragóniában is. Ez attól is függ, hogyan alakul az első néhány kör“ - fogalmazott Bagnaia.

