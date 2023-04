Bagnaia: Marquez és Quartararo lesznek az ellenfeleim idén!

Francesco Bagnaia nem szeretné megszakítani a Ducati jó sorozatát, minek után tavaly 15 év után ért fel újra a csúcsra a gyártó színeiben. Habár Quartararo az idei szezont nem kezdte jól, az olasz így is nagyobb vetélytársként tekint rá, mint a többi Ducati-pilótára.

„Remekül érzem magam. A motorral is” – jelentette ki Bagnaia a Marca kérdésére. „Úgy gondolom, hogy a fő riválisok Quartararo, Marc Marquez, két-három másik ducatis, például Enea Bastianini, Jorge Martin, Marco Bezzecchi vagy Luca Marini lesznek.”

„Az Apriliák is gyorsak. Ha három nevet kellene mondanom, akkor azt mondanám: Quartararo, Marc Marquez és én. És egy negyedik: Bastianini” – tette hozzá a tavalyi év világbajnoka.

A 2021-es évben Quartararo ért fel a csúcsra, 2022-ben Bagnaia, bár sokáig úgy tűnt, hogy a francia képes lesz az óriási pontelőnyét bajnoki címre váltani. Az olasz motoros szerint a titkuk abban rejlik, hogy a Ducatinál mindenki ugyanazért a célért versenyzik.

„Szóval nyolcan vagyunk, és mind a nyolcan ugyanúgy dolgozunk, mert megosztjuk az adatokat, és mindenki láthatja őket” – tért rá az olasz arra, hogy a Ducatinál a pilóták szorosan összedolgoznak a gyártó céljainak eléréséért.

„Szerintem ez a legfontosabb, hogy a Ducati mindig az élen legyen. Azért is, hogy a Ducati most (és a jövőben is) a legversenyképesebb motor legyen. Minden pilóta azon van, hogy javuljon.”

