Bagnaia az élről rajtolva nullázott, Quartararo a Német Nagydíjon is leiskolázta a mezőnyt

Fabio Quartararo a Sachsenringen negyedik alkalommal indulhatott az első sorból az idei szezonban, ám a szombati kvalifikáción Francesco Bagnaia meg tudta előzni a franciát és így a Ducatié lett a pole pozíció.

A rajtot Quartararo és a negyedik rajtkockából induló Aleix Espargaro is remekül kapta el, a világbajnoki pontverseny vezetője pedig gyorsan megelőzte Bagnaiát, ahogy az Apriliás pilóta is elorozta Johann Zarcotól a harmadik pozíciót.

Az első kör végén hatalmas csata alakult ki Quartararo és Bagnaia között, egy pillanatra össze is értek, miközben Zarco gyorsan maga mögé utasította Espargarót, aki az élmezőny leglassabb pilótájának tűnt.

Csapattársa, Maverick Viñales viszont nagyon jó tempót motorozott, a kilencedik rajtkockából startolva gyorsan megérkezett az élmezőnyre, hamarosan pedig már csapattársát vehette üldözőbe.

A harmadik körben aztán rövid időn belül többen is eldobták a motort, köztük a második helyen motorozó Bagnaia is, aki szemmel láthatóan nem bírta a nyomást, amely Quartararo üldözése miatt helyeződött rá, újabb nullázásával pedig kis túlzással el is búcsúzhat a világbajnoki címtől.

Néhány másodpercen belül Bagnaiától függetlenül Joan Mir és a mezőny végén haladó Darryn Binder is bukott, majd Nakagami is hozta a szokásos formáját és Barcelona után újfent eldobta a motort.

Tíz kör elteltével az élen beállt a Quartararo, Zarco, Espargaro, Vinales sorrend, miközben a hosszú körös büntetéssel sújtott Jack Miller kifejezetten jó tempóban zárkózott fel rájuk miután megelőzte Di Giannantoniót.

Quartararo végtelenül magabiztosan építette ki előnyét az élen és Zarco második helyét sem veszélyeztette semmi, Aleix Espargaro mögött viszont komoly vonatozás alakult ki, Vinales és Miller is mindent megtett a dobogó harmadik fokának eléréséért.

A 18. körben aztán Vinales gépe adta meg magát, bár első blikkre úgy tűnt, hogy egy apró hiba miatt veszített pozíciót Millerrel szemben, aki azonnal meg is érkezett az Aprilia nyakába.

Az ausztrál türelmesen üldözte Espargarót és egy sikertelen kísérlet után három körrel a leintés előtt hibára is kényszerítette a spanyolt és a büntetése ellenére felállhatott a dobogóra. Fabio Quartararo zsinórban harmadik futamán állhat fel a dobogóra és tovább növelte eddig is magabiztosnak mondható előnyét a világbajnoki pontversenyben Aleix Espargaróval szemben.

A MotoGP Német Nagydíjának végeredménye

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó Pont 1 Fabio Quartararo 30 - 25 2 Johann Zarco 30 4.939 4.939 4.939 20 3 Jack Miller 30 8.372 8.372 3.433 16

