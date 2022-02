Bagnaia 2024-ig biztosan marad a Ducatinál

Az Autosport/Motorsport.com két hete szellőztette meg, hogy Francesco Bagnaia és a Ducati közel áll a megállapodáshoz, miszerint a MotoGP előző idényének második helyezettje újabb évekre kötelezze el magát a csapathoz, hétfőn pedig be is jelentették a felek, hogy sikerült megegyezniük a feltételekben.

Az olasz eddigi teljes MotoGP-s pályafutását a Ducatinál töltötte, s bár első két szezonja a Pramac színeiben nem alakult zökkenőmentesen - mindössze egy dobogós helyezést sikerült elérnie -, a tavalyi év meghozta az áttörést, megszerezte első futamgyőzelmét a gyári csapatnál és végig harcban volt a világbajnoki címért.

„Mindig is az volt az álmom, hogy a Ducatival versenyezzek a MotoGP-ben, és az, hogy ezt még két szezonon keresztül folytathatom, nagyon boldoggá tesz. A gyári csapatnál nyugodt környezetre leltem, most már csak arra kell koncentrálnom, hogy jól teljesítsek“ - mondta az olasz, akit többen is a király kategória legnagyobb esélyesének tartanak 2022-ben.

„Nagyon örülünk, hogy Bagnaia további két szezonra nálunk marad. Amióta megérkezett a MotoGP-be, bizonyította tehetségét és megmutatta, hogy bármilyen körülmények között remekül képes alkalmazkodni a motorhoz“ - fogalmazott Gigi Dall'Igna, a Ducati vezérigazgatója.

Az Autosport információi szerint az új kontraktussal jelentős fizetésemeléshez jut az olasz versenyző, az eddigi 800 ezer euró majdnem dupláját, 1,5 millió eurót tehet zsebre évente. Bagnaia az első Ducati pilóta a jelenlegi csapatból, akinek 2022 utánra szóló szerződése van, az viszont még nem dőlt el, hogy a másik gyári helyet Jack Miller, Jorge Martin vagy Enea Bastianini tölti be a jövőben.

Az Autosport nemrégiben megkérdezte Paolo Ciabatti sportigazgatót arról, mit kell tennie Millernek ahhoz, hogy ismét szerződést kapjon a gyári csapatnál, ám az olasz akkor úgy fogalmazott, konzisztensebb teljesítményt kell nyújtania az ausztrálnak, aki két futamot nyert meg 2021-ben. Ugyanakkor, az is elképzelhető, hogy Miller a Pramacnál kap majd szerepet, ahol 2018 és 2020 között versenyzett.

„Minden adott ahhoz, hogy a Ducatival harcba szálló versenyzőnk versenyképes géppel vegyék fel a versenyt, akkor is, ha éppen nincs hely a gyári csapatnál. Meg szeretnénk várni néhány futamot, mielőtt eldöntjük, hogyan tovább a jövőben“ - tette hozzá Ciabatti.

A MotoGP hetvennegyedik idénye Katarban indul március első hétvégéjén, az első futamot március 6-án rendezik meg a közel-keleti országban.

