Az LCR csapata is elkötelezte magát a MotoGP mellett

Lucio Cecchinello még 1996-ban alapította meg az alakulatot, amikor az olasz még a 125 cc-s kategóriában versenyzett. 2002-ben aztán fentebb léptek a 250-es géposztályba. A végső lépést pedig 2006-ban tették meg, és a Honda ügyfélcsapataként egyetlen motorral indultak, amelyen az újonc Casey Stoner ült.

2018-tól váltak végleg kétmotoros csapattá. Eddig három futamot sikerült nyerniük, mindhármat Cal Crutchlow révén, akinek az első siker a csapattal a 2016-os Cseh Nagydíjon jött össze, majd szerzett egy újabbat Ausztráliában is, valamint a 2018-as Holland TT-n.

Idén a 2019-es Moto2-es világbajnokkal, Alex Marquezzel, valamint Takaaki Nakagamival állnak majd fel a rajtrácsra, két gyári támogatású RC213V-motorral.

Még több hír: Bereznay: Őszintén csak a világbajnoki címnek tudnék örülni

Cecchinello így fogalmazott a közleményükben: „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bejelenthetem, az LCR nemrég megújította az IRTA-val és a Dornával kötött MotoGP géposztályról szóló részvételi megállapodást egészen 2026-ig.”

„Hálás vagyok azért, hogy további öt évig még biztosan a legfelső kategóriában versenyezhetünk, és már alig várom, hogy új fejezetet nyissunk az LCR történelemkönyvében. Takaaki Nakagami és Alex Marquez is teljesen gyári támogatású motorokkal indulnak majd!”

Ezzel az LCR lett a második ügyfélcsapat, amely hírt adott maradásáról, miután decemberben még a Gresini jelentette be, hogy ők is maradnak, bár ismét önálló istállóként. Ami pedig a gyári csapatokat illeti, a KTM és a Ducati már a fedélzeten, de minden bizonnyal a többiek is maradni fognak majd a sorozatban.

F1: Ricciardo szerint Alonso bemutatója igazolta a spanyol sebességét

Így fest a MotoGP idei mezőnye!