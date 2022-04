Az argentin bemelegítésen is Aleix Espargaro volt a leggyorsabb Az Aprilia történetének első pole pozícióját szerző spanyol a negyven percesre bővített Termas de Rio Hondo-i warm-upon is a leggyorsabbnak bizonyult, de a regnáló világbajnok Fabio Quartararo is bizakodhat a futam előtt.