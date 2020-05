Az Aprilia szerint nem lenne rossz öltet 2021-ben is a 2020-as motorokkal versenyezni

A MotoGP 2020-as szezonja is jelenleg meghatározatlan ideig szünetel, és a keddi bejelentést követően már az első nyolc versenyt kellett elhalasztani, vagy eltörölni.

Versenyek híján a csapatok nagy része pénzügyi problémákkal számol, ezért a MotoGP tulajdonosa, a Dorna Sport múlthéten felajánlotta segítségét a privát csapatok számára, az elkövetkező 3 hónap során több, mint 9 millió euróval járul hozzá a MotoGP, Moto2, Moto3 csapatainak költségvetéséhez.

Rivola, aki korábban a Ferrari Forma-1-es sportigazgatója volt, dicsérte az F1-et, amiért egy merész húzással a 2021-es szabálymódosításokat egy évvel elhalasztották, és az idei autókat fogják jövőre is használni.

Az olasz szakember szerint a MotoGP-nek is hasonló intézkedéseket kellene bevezetnie. Azt is felvetette, hogy korlátozni kéne a pilóták számára elérhető motorok számát 1-re, mint ahogyan azt a Superbike Világbajnokság is teszi.

„A jelenlegi helyzetben, amikor még mindig nem látjuk a fényt az alagút végén, helytelen lenne csak a teljesítményen gondolkodni” – nyilatkozta Rivola az Autosport/Motorsport.com-nak.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

„Tényleg meg kell értenünk a világ jelenlegi helyzetét, és szerintem az F1 helyesen cselekedett, ezért ezt a lépést nekünk is meg kellene fontolnunk. Nem tartom őrültségnek azt, hogy 2021-ben is az idei motorokkal versenyezzünk, ha ezzel csökkenteni tudjuk a kiadásainkat.”

„Ezt azonban több módon is elérhetjük, például pilótánként egy motorral, vagy rövidebb versenyekkel, mert a kilométerenkénti fenntartási költség is fontos. Több lehetőségünk is van.”

A MotoGP technikai szabályzata gyakorlatilag változatlan marad 2021-re is, és a sorozat már most korlátozza bizonyos területek fejlesztését, például az elektronikát, a nem kedvezményezett csapatok (Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati) a hajtásláncot sem fejleszthetik év közben, és csak egyszer változtathatnak a motor aerodinamikáján is ezek a csapatok.

A MotoGP versenynaptára is rekordnagyságú lett volna idén, 20 versennyel, ezt pedig jövőre kevesebb tesztlehetőséggel fogják kompenzálni.

