Az Aprilia megerősítette, ki helyettesíti az eltiltott Iannonét

Az egyszeres MotoGP-futamgyőztes Andrea Iannonét 18 hónapos eltiltással sújtották azután, hogy illegális szteroidokat találtak a szervezetében a maláj nagydíjhétvége alatt. Bár Iannone szervezetébe szennyezett húson keresztül került be a szteroid, mégis az eltiltás mellett döntött a bíróság.

Az olasz pilóta fellebbezett a döntés ellen a Nemzetközi Sportbíróságnál (CAS), azonban nem csak ő tett így: a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) nagyobb büntetést, méghozzá 4 éves eltiltást szabna ki Iannonére.

Andrea Iannone korábbi eseteket hozott fel, amelyekben véletlenül került szteroid élsportolók szervezetébe, és akkor a teljes felmentés mellett döntött a bíróság. Az Aprilia kitart a versenyzője mellett a folyamatban.

Viszont az eset miatt egy ideig még biztosan nem versenyezhet Iannone, így pedig a tesztpilóta Bradley Smith helyettesítheti őt. Smith 2018 végén vesztette el a helyét a KTM-nél, azóta pedig négy versenyen vett részt az Apriliával: a Katari, a Spanyol, a Katalán és az Aragóniai Nagydíjon.

A legjobb eredményét a jerezi versenyen érte el, amikor a 17. pozícióban végzett, míg a katari és a katalán eseményen kiesett – utóbbi alkalommal a csapattársával, Aleix Espargaróval ütközött.

Smith a tél folyamán is tesztelt az Apriliával, és június elején a misanói privát teszten is tesztelt a csapatnak. A brit jelenleg Espargaróval együtt egy, a Ducati által szervezett privát csoportos teszten vesz részt, ahol a Suzuki és a KTM is jelen van.

Bár egyelőre nem hivatalos, de majdnem biztosra vehető, hogy Smith ott lesz a rajtrácson a július 19-i Spanyol Nagydíjon a jerezi pályán, majd a következő versenyen, az Andalúz Nagydíjon is, amelyet szintén Jerezben rendeznek.

Iannone ügyének végkimenetelétől függően még az is elképzelhető, hogy Smith mind a 13 versenyen részt vehet az Apriliával – ha nem csökkentik Iannone eltiltásának hosszát.