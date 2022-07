Andrea Dovizioso elárulta, távozik a MotoGP-ből

Megegyezett a Dorna a Suzukival, a japán gyártó biztosan kivonul a MotoGP-ből!

Szerdán hivatalossá vált, amit eddig is tudni lehetett: a Suzuki a 2023-as szezontól nem vesz részt a MotoGP küzdelmeiben, erről pedig most meg is állapodtak a Dornával.