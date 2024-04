Alig maradt talpon valaki a MotoGP őrületes Jerezi sprintjének végére!

Martin már az első körben az élre ugrott, de gyorsan levadászta az élről induló Marquez, aki, úgy tűnt, első győzelmét ünnepelheti a Gresini Ducati színeiben, de a 9. körben Marquez a kilences kanyarban leesett a motorról, pár másodperccel azután, hogy pár kanyarral mögötte Alex Marquez, Enea Bastianini és Brad Binder is egyszerre csúsztak ki.

Maverick Vinales a következő körben szintén az ötös kanyarban csúszott ki, de számos másik motoros is esett, végül csak 16-an értek célba a 25 résztvevőből, de úgy, hogy aki a 12. helyen vagy hátrább végzett, mind elesett legalább egyszer. A bajnoki címvédő Francesco Bagnaia Marco Bezzecchivel és Brad Binderrel ütközött a harmadik kör elején, emiatt kiesett.

A káosz közepette a Tech3 újonca, Pedro Acosta találta magát a második helyen, míg Fabio Quartararo a gyári Yamahával a 23. rajthelyről indulva állhatott fel a dobogóra. Martin így 29 ponttal vezeti a bajnokságot Acosta előtt, Bagnaia hátránya már 42 pont.

A rajt előtt még fenyegetett az eső, de nem lett ebből semmi, amikor a rajt után Binder a negyedik helyről az élre ugrott gyári KTM-jével az első kanyarban. Martin szintén megelőzte Marquezt a második helyért, míg Bagnaia a hatodik helyen találta magát.

Martin a kilences kanyarban átvette a vezetést Bindertől, miközben egy kanyarral hátrább Aleix Espargaro bemutatta a sok bukásból az elsőt a gyári Apriliával. De nem ez volt az utolsó az első körben, Jack Miller az utolsó kanyarban eldobta a KTM-et, ő azonban visszaült rá és végül a 14. lett.

Az élen Marc Marquez a kilences kanyarban visszavette a második helyet kemény manőverével Bindertől, a harmadik körre fordulva azonban a célegyenes előtt a KTM versenyzője visszavágott, nem jött be azonban a csele, Alex Marquez mindkettejüket megelőzte, Binder pedig hátracsúszott.

Az első kanyarban aztán Marc Marquez visszaelőzte csapattársát és testvérét, mögöttük pedig a Bagnaia mellé a VR46 Ducatiját bedobó Marco Bezzecchi mellett Binder a negyedik pozícióba kapaszkodott volna vissza. Mivel Bezzecchi kiszélesítette a kanyart, Bagnaiának ki kellett nyitnia az ajtót Binder előtt, aki viszont meglökte a gyári Ducati-motorost, aki elesett. A versenybírók végül nem osztottak ki ezért büntetést.

A mögötte folyó káosz miatt Martin 1,3 másodpercre el tudott szakadni Marc Marqueztől a negyedik kör elejére, azonban a Gresini versenyzője egyre jobban közelített a következő körökben a Pramacra. Végül a hetedik körben Martin egy hibáját kihasználva támadási pozícióba helyezkedett és a kilences kanyarban az élre tört.

A kilencedik körben azonban reményei, hogy a 2021-es misanói verseny után ismét győzelmet ünnepeljen, szertefoszlottak, a kilences kanyarban ugyanis elesett, nem sokkal azután, hogy Alex Marquez, Binder és Bastianini ugyanolyan bukást mutattak be az ötösben.

Martin így kényelmes előnyre tett szert, 2,970 másodperccel nyerte idei második sprintjét Acosta előtt, míg Quartararo a Yamahával karrierje legrosszabb rajthelyéről, a 23.-ról küzdötte előre magát a dobogóra.

A francia eleinte a kilencedik hely körül keringett, azonban a futam végi káoszt kihasználva, ami Vinalest is elnyelte, az őt is vélhetően meglepő harmadik helyre jött előre és végül a KTM szabadkártyását, Dani Pedrosát fél tizedmásodperccel megelőzve ott is maradt.

A legjobb ötöt Franco Morbidelli zárta a Pramac Ducatijával, az utolsó kanyarban megelőzve az LCR Hondáról éppen lebucskázó Johann Zarcót. Így a hatodik helyet Raul Fernandez örökölte meg, míg Marc Marquez a hetedik helyig zárkózott fel, bár egy helyet fel kellett adnia, mert a 11. körben kitessékelte a pályáról Joan Mirt.

Augusto Fernandez a Tech3-ból és Oliveira – aki a kilencedik helyre csúszott egy másik agresszív Marquez-előzés következtében – szerezték az utolsó pontokat a sprinten. Mir lett a 10., mögötte Nakagami Takaaki érkezett és végül Zarco, Fabio di Giannantonio, Miller, Alex Rins és Lorenzo Savadori is célba értek esésüket követően, nem úgy, mint a futam végén bukó Luca Marini, Stefan Bradl és Bezzecchi.