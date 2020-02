Alex Marquez szerint még túl nagy a lemaradása

Második napja tart a szepangi MotoGP-teszt, amelyen mindkét napon Fabio Quartararo végzett az élen. A tavaly mindent vivő Repsol Honda testvérpárja a teszteken még nem nyújtott kimagaslót, a címvédő Marc Marquez vállműtétje után még lábadozik, míg Alex újonc a mezőnyben.

A Honda idén bemutatkozó versenyzője 66 kört tett meg az új géppel szombaton, és hátránya már több mint egy másodperc volt az élen végző franciához képest. A királykategória újonca mindentől függetlenül elégedett.

Még több hír: Rossi nem teljesen elégedett az új Yamahával

"Nagyon elégedett vagyok, mert használt gumikkal edzettünk. A reggel folyamán megpróbáltam pár gyors kört összehozni, de még próbálkoznom kell. A szimuláció nem sikerült rosszul, és megmutatta nekem, hogy mely területeken kell fejlődjek, akár fizikailag is" - mondta a fiatalabbik Marquez.

Alex Marquez számára újdonság a MotoGP technikája, ám a jelek szerint jól halad a sorozatba való beilleszkedéssel, ám elmondása szerint ezen a téren még bőven van mit tennie.

"A pálya bizonyos pontjain még mindig nagyon sok időt vesztek, különösen a hármas és a négyes szektorban" - utalt arra, hogy az új körülmények miatt egyelőre nem szokta meg a technika minden elemét, és még idomulnia kell bizonyos területeken.

Azonban Alex Marquez szerint a fejlődés egyre nehézkesebb lesz, hiszen ahogy gyorsul logikusan nehezebb megtalálnia a területeket, amelyekben még fejlődésre szorul. "Egyre közelebb kerülünk a csúcshoz, és így a fejlődés üteme is lassul" - vallotta be a spanyol újonc.

"A tempó lehetne jobb is, de nem is rossz. Ezen is dolgozunk még. Egy gyors kör nem jön össze olyan könnyen" - nyilatkozta a szombati nap után a fiatalabbik Marquez, aki továbbra is igyekszik, hogy elkerülje a testvérével való összehasonlítást.

A MotoGP tesztje vasárnap folytatódik, a mezőny még egy napot gyakorol a malajziai Szepangban, így még Alex Marqueznek is lesz lehetősége fejlődnie azokon a területeken, amelyeken lemaradást észlel.

