A Honda közel áll Alex Marquez szerződtetéséhez Lorenzo helyére

Jorge Lorenzo bejelentése senkit sem érhetett váratlanul, mivel a spanyol világbajnok régóta szenved a pályán, és a sérülései miatt több futamot is ki kellett hagynia. A Ducatinál sem azt kapta, amit várt, és noha szívesen maradt volna az olaszokkal a jobb szezonját követően, a vezetőség nem tartott igényt a szolgálataira.

Amikor már úgy tűnt, hogy Lorenzónak nem lesz helye a rajtrácson az idei szezonra, jött a Honda nagy ajánlata a visszavonult Dani Pedrosa helyén. A háromszoros világbajnok azonban nem tudott élni ezzel a lehetőséggel, és a több éves kontraktusa ellenére távozik a Hondától. Eleinte úgy tűnt, hogy helyét szinte biztosan az a Johann Zarco veszi át, aki szintén nem töltötte ki a szerződését a KTM-nél.

A 29 esztendős franciát az egyik legnagyobb tehetségnek tartják, aki a Moto2-ben 2015-ben és 2016-ban is bajnok lett. A MotoGP-ben 2017 óta versenyezhet. Az első és a második évében is 6. lett, de győzelmet még nem sikerült szereznie. Zarco utolsó futama a san marinói volt a KTM-mel, majd jött három üres versenyétvége, és egy újabb lehetőség az LCR Honda beugrójaként Takaaki Nakagami sérülése miatt. A japán motorjára a szezon utolsó három futamán pattanhatott fel.

World Champion Alex Marquez, Marc VDS Racing Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

Rövid időn belül fordult a kocka, és a Motorsport.com információi szerint Alex Marquez lehet a befutó, aki történetesen a spanyol világbajnok rekorder öccse. Az újdonsült Moto2-bajnok és a Honda között már zajlanak a tárgyalások, és a források azt jelzik, hamarosan megszülethet a megállapodás.

A japánok csapatfőnöke, Alberto Puig azt mondta, természetesen Alex is opció számukra, és a saját érdemeit veszik figyelembe, nem pedig a vezetéknevét. Marc pedig hangsúlyozta, nem helyez nyomást a Hondára a testvére miatt. A múltban lehetett volna erre lehetősége, de akkor sem tette. Számára is az a legfontosabb, hogy a testvére a teljesítménye alapján kapja meg a motort. Ugyanezt szeretné a fiatal Marquez is, aki tisztában van azzal, hogy a testvére miatt milyen nyomás helyeződik rá, de természetesen szívesen lenne a csapattársa.

Egyelőre nem világos, hogy a 23 esztendős Moto3- és Moto2-bajnok ott lesz-e a valenciai teszten a Hondával, ahogy az sem, hogy mi lesz Zarco sorsa, akit a ducatis Avintia csapattal hoztak szóba, bár nem tisztázott, hogy kinek a helyét vehetné át, mert Tito Rabatnak és Karel Abrahamnak is kontraktusa van a következő évre.