Alex Marquez bukással kezdte hondás karrierjét

A Repsol Honda frissen igazolt pilótája, Alex Marquez hamar a rivaldafénybe került, és a nyomás, ami azért van rajta, mert ő a világbajnok Marc Marquez öccse, tovább nőtt azzal, hogy a keddi valenciai tesztnek már a nyolcadik körében a kavicságyban kötött ki. A spanyol a fejét fogva sétált el a motortól, miután a tizes kanyarban, amely egy tipikusan olyan hely a pályán, ahol sokat lehet esni, elvesztette az irányítást a gép fölött.

Még több F1 hír: A Honda csapatfőnöke szerint Alex Marquez Moto2 címe nagyban hozzájárult szerződtetéséhez

A Moto2 idei bajnoka végül a teszt következő részét azzal töltötte, hogy nézte, amint a HRC szerelők javítják a motorját. Egy újabb bukás valószínűleg porig rombolta volna az önbizalmát, de végül visszatért, és 53 kört teljesített, bár így is az utolsó lett a tabellán, 40 századdal elmaradva a csapat tesztpilótájától, Stefan Bradltől, és majdnem három másodperccel az élen végző Fabio Quartararótól. Az újonc így értékelte a tesztet:

„Nyilván nem így terveztem a kezdést, nem is akartam elhinni, elég újonc hiba volt, délelőtt a tizes elég trükkös tud lenni. Alberto (Alberto Puig csapatfőnök) mondta nekem, hogy ne aggódjak, azért vagyunk itt, hogy most essek, és a legfontosabb most az, hogy tanuljak, és kitapasztaljam, hol vannak a motor határai.”

A borulás kicsit felborította a pilóta napi menetrendjét, de ő úgy gondolja, a legfontosabb az, hogy körről körre javuló tendenciát mutatott, és hogy egyre inkább úgy érezte, uralma alatt tudja tartani a járművet:

„Ezekkel a köridőkkel egyelőre minden teljesen kényelmes, szerintem még tudom kijjebb feszíteni a határokat, amivel biztosan lesznek majd problémák, de én élvezek ezen a gépen ülni, és ez a lényeg. Boldog vagyok, nem törődöm a médiával, csak végzem a dolgomat. Nagy lehetőség ez számomra, szeretném kihasználni.”

A Moto2-es motorjával összehasonlítva Marquez úgy véli, a szénszálas fékek ereje a legnagyobb különbség, de a Triumph motorjának ereje, és a Moto2-es elektronika beszerelése nagy segítség volt neki:

„A fékeket használni teljesen más érzés volt, mint a Moto2-ben, ezen kell még majd dolgoznom, de az erőforrás mellett a Moto2-es elektronika átszerelése is segít nekünk, újoncoknak átállni a MotoGP-re.”

Arról is beszél a versenyző, mit fog kérdezni bátyjától, amikor találkozik vele: „Azt kérdezem majd tőle, milyennek látott a motoron. Belülről, mondom, teljesen rendben volt minden, és nekem ez a legfontosabb. Tovább kell dolgoznunk, mert még bőven van mit tanulnom a gumikról, a fékekről, az elektronikáról.”

Alex, aki az LCR üresen hagyott boxában vert tanyát, elmondta, jövő héten Jerezben már bátyja mellett, a Repsol Honda garázsából indul majd. A szerelőkről is megosztott némi részletet: „Lorenzo személyzetével fogok majd dolgozni, Ramon Aurin lesz a főmérnök. Minden ugyanúgy marad.”

Alex Marquez amiatt sem aggódik, hogy csupán egyéves szerződést kapott: „Igen, csak 2020-ra szól a szerződés, de ezt a lehetőséget a Moto2 bajnokaként kaptam. Nagy lehetőség ez a fejlődésre, egy remek csapatnál, akiknek a hatalmas tapasztalata nekem is sokat fog segíteni. Szóval igen, nagy esély ez számomra.”

Az andorrai Iker Lecuona, aki Valenciában a többieknél korábban debütált a sorozatban, végül a leggyorsabb lett az újoncok között, 13. lett a Tech3 KTM-jével. Marquez Moto2-riválisa, Brad Binder a gyári KTM kötelékében a 21. időt motorozta.