Aleix Espargaro inkább Marquez öccsének szurkol, mint Zarcónak

A királykategória idei alakulása egészen komoly csavart tartogatott a szezon végére, két klasszis is hatalmas mélyrepülést mutatott be, és jelenleg sem Johann Zarco, sem Jorge Lorenzo nincs ott a 2020-as rajtrácson. Utóbbi vissza is vonult, 32 évesen a hányattatott, sérülésekkel teli szezon után úgy döntött, nem folytatja a szenvedést a Hondával.

Zarco sorsa azonban még nem dőlt el végleg, bár a szezont a KTM-mel kezdő franciának jelenleg még nincs szerződése 2020-ra, de éppen Lorenzo helyére még befuthat. Zarco az utolsó három versenyen a Honda jóvoltából bizonyítási lehetőséget kapott a megműtött Takaaki Nakagami helyén a szatelitcsapatban, és úgy nézett ki, hogy ő lehet a befutó, ám a valenciai hétvégén egyre erősebbé vált a pletyka, amely szerint a Honda már inkább Marc Marquez Moto2-es világbajnok öccsét, Alex Marquezt szerződtetné.

Az ügyben a mezőnyből mindenkit megkérdeztek, Aleix Espargaro szerint Zarco nem érdemelné meg a Honda ülését. "Sokan mondják, hogy Zarco megérdemelné azt a motort, de szerintem ez nem igaz. Számomra, ha Zarco megérdemli, akkor én és a testvérem, Pol tízszer annyira kiérdemeltük volna. Ha a Moto2 bajnoka érkezik, az igazságosabb döntés lenne" - mondta az Aprilia motorosa.





"Itt az Apriliánál sokan tudják, hogy tavaly mennyit sírtam, de ilyen a munkánk és az élet. Nagyon sok családos ember dolgozik mögöttünk keményen, és egy csomó ember fektet bele a projektbe. Csak megállni és azt mondani, hogy ez a motor sz*r, és hazamenni, nekem ez nem olyasmi, amivel ki lehet érdemelni a legjobb motort és a legjobb csapatot a világon. Ez csak az én véleményem" - mondta Espargaro.

Epsargaro szerint a Marquez-testvérek egy csapatban szereplése a legjobb lehetőség lehet, ugyanakkor szerinte ezt nem lehet összehasonlítani az Espargarók helyzetével. "A Marquezék helyzete teljesen más. A történelem egyik legjobb motorosa rengeteg trófeával a Hondához tartozik. Az öccse még nem szerepelt ugyanakkor a MotoGP-ben, míg Pol és én hasonló szintet képviselünk, hasonló helyen, de különböző gyárakban dolgozunk, és jobb is ez így. Ha a Honda végül úgy dönt, hogy viszi Alex Marquezt, az a legjobb döntés szerintem. Én ezt tenném, mert ő a Moto2 bajnoka. És Alex is boldog lenne" - jelentette ki Aleix Espargaro.