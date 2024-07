Acosta rendkívül önkritikus – elmondta, hány pontot adna magának a szezon első felére

A Tech3 GasGas motorosa villámcsapásként robbant be idén a királykategóriába, hiszen jobban teljesített, mint a többi KTM-es pilóta, a második versenyén pedig rögtön a dobogón ünnepelhetett. Ugyanezt Austinban is meg tudta ismételni, mindez pedig csak erősítette azt a narratívát, hogy ő generációjának kiemelkedő tagja, a KTM pedig megütötte vele a főnyereményt.

Az utóbbi néhány hétvége azonban már nem volt annyira fényes számára, részben azért sem, mert az RC16-os motor látszólag lemaradt a riválisoktól a fejlesztések hiánya miatt. Eközben maga Acosta is vétett pár ki nem kényszerített hibát bukások formájában például Le Mans-ban, Barcelonában és Assenben.

Ettől függetlenül a 20 esztendős versenyző így is hatalmas szenzációnak tekinthető, hiszen még mindig a bajnokság hatodik helyén áll, két ponttal megelőzve a gyári KTM-es Brad Bindert. Ő maga viszont rendkívül szigorúan viszonyult a helyzetéhez, és nem teljesen elégedett az eredményeivel sem.

„Meg kell néznünk az átlagot és reálisnak kell lennünk. Sokkal jobbak is lehettünk volna, az biztos, de sokkal rosszabbak is. Elrontottam, elestem Le Mans-ban, Barcelonában és legutóbb Assenben is. Nem tudom, hány pontot szerezhettem volna ezek nélkül. A Sachsenringen pedig új probléma jelentkezett.”

„Ha megszorozzuk hárommal, akkor az rengeteg pont, és Marc Marqueznek azt hiszem 166 van, szóval sok pontot buktunk. Mivel kicsikét azzal az osztrák mentalitással nőttem fel, hogy jobbak vagyunk annál, mint ahogy teljesítünk, ezért úgy vélem, mindig lehetnénk jobbak. Nem a kifogásokat keresem, hanem a megoldásokat. 4,5/10” – értékelte nagyon keményen az első félévet Acosta.

A múlt heti Német Nagydíj volt egyébként a spanyol utolsó esélye, hogy megdöntse Marquez rekordját és ő legyen minden idők legfiatalabb futamgyőztese, de ez nyilván már nem fog összejönni számára. Ő maga viszont ezt nem is bánja annyira: „Jobb ez így, mert legalább nem fogtok folyamatosan erről kérdezgetni. Néha kicsit elszalad veletek a ló” – mondta a média képviselőinek Acosta.