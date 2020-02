A Yamaha még mindig fekszik Lorenzónak

Jorge Lorenzo három világbajnoki címet nyert a MotoGP-ben, és egyértelműen a márka arca volt, amikor új kihívást keresett, és elfogadta a Ducati, majd két évvel később a Honda hívását. Azonban a váltás nem jött be, sorozatos sérülések és formahanyatlás miatt végül tavaly úgy döntött, hogy befejezi a karrierjét.

Lorenzo azonban csak a rajtrácsról fog hiányozni, a paddockban rendre feltűnik, miután elfogadta a Yamaha tesztversenyzői felkérését. Ennek okán pedig egy szepangi teszten már volt is lehetősége három év után felpattanni a Yamaha nyergébe.

"Régóta várt nap volt ez" - írta a közösségi médiában Lorenzo a tesztet követően. "Egy kicsit ideges voltam, hogy megértek-e egy sor dolgot, mert a motor sokat változott három év alatt, de annak ellenére, hogy néhány területen vesztett az erejéből, a motor karaktere ugyanaz."

"Sok erőssége, és néhány gyengesége van, amiket már kis analizáltunk, és a jövőben mindenképpen erősítünk. Azonnal láttam, hogy a motor még mindig irányítható egy jó erőforrással, nem annyira kemény fizikai szempontból. A stílusomhoz ideális, még mindig" - mondta Lorenzo.

Lorenzo 46 kört teljesített kedden, és Pol Espargaro mögött a második legjobb időt futotta. "Három hónap után ismét motorra ülni, Yamahára három év után nagyon hosszú idő, ezért kicsit lassabban kezdtem, de fejlődni tudtam minden egyes menettel egy tizedet" - tette hozzá a spanyol.

"A végén egy tizeddel maradtunk a legjobb mögött, elfogadható idő, az első napon egy pár kör után. Elégedett is vagyok, a csapat tökéletes, a motor nagyon versenyképes, és én biztos vagyok benne, hogy mindenki munkája által fejlődni fogunk" - mondta Lorenzo.

A MotoGP-ben idén komoly tülekedés lesz a helyekért, a Ducatinál és a Yamahánál is komoly változások várhatóak, utóbbinál már be is jelentették, hogy jövőre Valentino Rossi helyét Fabio Quartararo veszi át.

Az olasz márkánál pedig Andrea Dovizioso biztos versenytársát keresik, ha Danilo Petrucci a szezon első felében nem bizonyít, könnyen a helyére léphet az Avintiában szereplő Johann Zarco. Közben a bajnok Hondánál idén újoncként mutatkozik be Marc Marquez öccse Alex Marquez.

